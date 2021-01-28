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Haber Giriş: 28.01.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Instagram'da her gördüğünüze inanmayın

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Ünlü dizi oyuncusu, Instagram'da ünlü ya da ünsüz birçok kişinin son dönemde çok uyguladığı 'düzeltme' tekniklerini gözler önüne serdi.

Kısa bir süre önce ikinci kez anne olan ve eski görüntüsüne henüz geri dönemeyen Maria Fowler, sosyal medyanın kadınlara dayattığı güzellik anlayışını eleştirdi.

Instagramda her gördüğünüze inanmayın

Fowler, takipçilerinden, Instagram'da paylaşılan görüntülerin ne kadar manipüle edildiğine dair mesajlar aldığını belirterek bu konuyu uygulamalı olarak gösterdi.
Instagramda her gördüğünüze inanmayın
Doğal haliyle düzeltilmiş görüntüsünü yan yana koyan Maria Fowler, bunu yapıp yapmamamın bir tercih olduğunu belirterek "Kimseyi utandırmak istemiyorum. Herkesin bunu yapmak için sebepleri var. Bu toplum olabilir, güvensizlik olabilir, çeşitli nedenler olabilir" diye yazdı.
Instagramda her gördüğünüze inanmayın
Görüntüsünü düzeltip kusurlarını yok ettiği videosunu paylaşmanın önemli olduğunu düşündüğünü belirten Maria Fowler, birçok kadının kendi görüntüsünü, Instagram'da gördüğü görüntülerle kıyasladığını da ekledi.
Instagramda her gördüğünüze inanmayın
Maria Fowler, Instagram'ın bir yanılsama, bir aldatmaca olduğunu belirtip "Kendiniz olun, mutlu olun çünkü siz gerçeksiniz ve siz güzelsiniz" diye yazdı.
Instagramda her gördüğünüze inanmayın
34 yaşındaki Maria Fowler, bir süre önce Instagram'ın özellikle de doğum yapmış kadınların kısa sürede nasıl görünmeleri gerektiği konusunda bir baskı unsuru olduğunun altını çizmişti. Dört yaşında Evie ve üç aylık Nellie adlı iki kızı bulunan Fowler, Instagram sayfasında sık sık hamilelik sonrası değişen görüntüsü filtreler ve inceltici uygulamalar kullanmadan paylaşıyor.

 

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