Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'dan güzel haber! 4 aylık hamile...

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Miss Turkey 2008 güzeli oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçen günlerde sevgilisi Ceyhun Ergin ile evlendiğini duyurmuştu.

32 yaşındaki oyuncunun 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Tuğutlu’nun bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftin, haberi sadece aileleri ve yakın arkadaşlarına duyurduğu öğrenildi.

Sessizce Almanya’da evlendi

İtalya’da evlenme teklifi alan Leyla Lydia Tuğutlu, geçen ay katıldığı bir davette de sürpriz bir şekilde Ceyhun Ergin’le nikâh masasına oturduklarını duyurmuştu:

“Evlilik işini hallettik. Almanya’da evlendik. Ailemin büyük kısmı orada olduğu için düğünü de orada gerçekleştirdik. Pandemi öncesinde zaten evlilik teklifini almıştım. Araya pandemi girdi ve çok uzadı. İnsanların çok gözüne sokmak istemedik. Büyük bir düğün benim için çok da önemli değil zaten.”