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Haber Giriş: 01.11.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Oyuncu İclal Aydın depremde yaşadığı korkuyu paylaştı

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Oyuncu İclal Aydın depremde yaşadığı korkuyu paylaştı
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İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu İzmir depremi sonrası tek yürek olan milletimiz depremin açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. İzmir depremine yakalananlar arasında ünlü sunucu ve oyuncu İclal Aydın da vardı.

Bir süredir Urla'ya yerleşen ve burada yaşayan İclal Aydın İzmir depremi ile yaşadığı korkuyu paylaştı.

İclal Aydın, deprem anında yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "Öncelikle çok büyük ve uzun bir korku yaşadık. Ben ve ailem iyiyiz. Merak etmeyin. İzmir'den acı haberler geliyor. Umarım bununla en büyüğü bitmiştir" dedi.

 

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