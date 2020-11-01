Oyuncu İclal Aydın depremde yaşadığı korkuyu paylaştı

Bir süredir Urla'ya yerleşen ve burada yaşayan İclal Aydın İzmir depremi ile yaşadığı korkuyu paylaştı.

İclal Aydın, deprem anında yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "Öncelikle çok büyük ve uzun bir korku yaşadık. Ben ve ailem iyiyiz. Merak etmeyin. İzmir'den acı haberler geliyor. Umarım bununla en büyüğü bitmiştir" dedi.