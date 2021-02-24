Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ı darp etmişlerdi... Flaş gelişme!

"İNSANLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE MÜVEKKİLİM VE EŞİNE SALDIRMIŞLARDIR"

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, müşteki Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’ın avukatı İbrahim Yurttepe duruşma salonunda hazır bulundu. Yılmaz Ailesi’nin avukatı İbrahim Yurttepe, "Saldırıyı başlatan kişi Denizhan Vural ve diğer sanıklar suça meyillilerdir, bu yüzden üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz. İnsanların gözleri önünde müvekkilim ve eşine saldırmışlardır" dedi.



Vuralhan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Denizhan Vural’ın, ifadesinde, Hakan Yılmaz’ın hakaret ve küfür etmesi nedeniyle olayın yaşandığını öne sürdü.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı, 3 sanık için mütalaasını açıkladı. Mütlaada, sanık Mahsar Algün’ün Hakan Yılmaz’a karşı "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Sanık Erdal Gökçe’nin ise Hakan Yılmaz ve eşine karşı ’Hakaret’ ve ’Tehdit’ suçlarından 2 yıl 9 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenirken, sanık Denizhan Vural için ’Kasten yaralama’ , ’Hakaret’ ve ’Tehdit’ suçlarından 3 yıl 7 aydan 9 yıl 10 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti sanıkların mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAME

Etiler’de bir otelin lobisinde Hakan Yılmaz ve eşi 6 Aralık 2017de darp edilmişti. Otelde saldırıya uğradığını belirten Yılmaz ve eşi, kendilerini darp edenler hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Denizhan Vural, Erdal Gökçe ve Mahsar Algül hakkında "Hakaret", "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlarından ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.







BU SALDIRIYI KABUL ETMİYORUM!

Hakan Yılmaz, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı: “Önceki akşam eşimle birlikte gittiğimiz Etiler Le Meridien Otel’in lobisinde yanıma gelen ve ‘Beni tanıdın mı?’ diye soran kişiye ‘Tanıyamadım’ yanıtını verdim. Bu yanıtın üzerine ‘Beni nasıl tanımazsın’ diyen, eşimin yanında bana küfür ve hakaret eden şahıs, ardından yanındaki iki arkadaşı ile birlikte eşimle beni darp etmiştir. Eşimin de yaralandığı olay sonrasında darp raporu ile birlikte karakola giderek kendilerinden şikayetçi oldul. Bu sırada bana, eşime ve yanımıza gelen ortağıma hakaretler ve tehditler devam etti. Avukatım tarafından yasal işlemler başlatılmıştır. Şehrin göbeğinde sırf ‘Tanımıyorum’ dedim diye, üstelik de eşimin yanında böyle bir saldırıyı kabul etmiyorum, etmeyeceğim! Kimse kanun üstü değildir! Suçluların gerekli cezayı alacağına dair hukuka inancım tam! Kamuoyuna saygıyla duyururum”