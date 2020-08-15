Oyuncu Gamze Aksu ile eşi Orhun Ozan komşularıyla mahkemelik oldu

Yaşadıkları İstanbul Sarıyer'de aynı binada altlı üstlü komşu olan Gamze Aksu-Orhun Ozan çifti ile Ali Eğilmez arasında husumet vardı. 15 Nisan 2019'da çift, Eğilmez ile karşılaştı. İkili, bahçede mangal yapıyordu. Taraflar arasında yeniden bir tartışma yaşandı. Eğilmez, çifte sinkaflı sözler sarf etti. Yaşanan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü ve taraflar birbirlerini darp etti. İddiaya göre Eğilmez, kendisini darp eden çiftin darbelerinden kurtulup mutfaktan aldığı bıçakla üst kata çıkarak onları tehdit etti.

YARGILANDILAR

Olay yerine giden polislerin tutanağı sonrası soruşturma başlatıldı ve Gamze Aksu-Orhun Ozan ve komşunun müşteki-şüpheli olduğu dava açıldı. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, mahkeme Eğilmez'in, 'silahla tehdit' suçundan beraatına, hakaret suçundan 2 bin 180 lira adli para cezasına, 'kasten yaralama' suçundan ise 4 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.



KASTEN YARALAMAYA 2 BİN LİRA PARA CEZASI

Mahkeme, Gamze Aksu-Orhun Ozan çiftinin 'kasten yaralama' suçundan 2 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Taraflar hakkında verilen cezalar 5 yıl boyunca denetim altına alındı. Komşu, hakkında verilen karara itiraz edince, dosya üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.



