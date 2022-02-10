Oyuncu Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış boşandı!

Haberin Devamı

Oyuncu Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış’ın 8 yıllık evliliği, tek celsede bitti. Tanış, 8 yıllık eşi, çocuğunun annesi Kübra Tanış’a boşanma davası açtı. Eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde anlatan ünlü oyuncu, boşanma konusunda anlaştıklarını belirtti. Gizlilik kararının olduğu duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi. Tanış’ın boşandığı eşine aylık nafaka ödemesine hükmettiği öğrenildi. (Özge EĞRİKAR)

Eski âşıklar pişti oldu

3 yıllık ilişkilerini 2 yıl önce sonlandıran Hande Erçel ile Murat Dalkılıç pişti oldu. Önceki gün Fenerbahçe Beko-Real Madrid basketbol maçını izlemek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na giden iki ünlü isim, ayrı noktalardan müsabakayı izledi. Eski âşıkların uzun süre sonra aynı mekanda karşılaşması sosyal medyada da konuşuldu.

Haberin Devamı

Londra ikonu

Sosyal medya paylaşımlarıyla en çok konuşulan isimlerden olan Nusret Gökçe, bu sefer giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Londra’da verdiği bu pozu Instagram’da yayınlayan Gökçe, karenin altına “Londra’nın yeni ikonu” notunu düştü.

O filmden umutlu değildim

Kerem Göğüş’le birlikte dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada beraat eden oyuncu Wilma Elles, davanın sonuçlandığı gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Avukatıyla alışveriş merkezinde yemek yiyen Elles, konuyla ilgili soruları yanıtlamadı.

Amerika’da rol aldığı, Oscar’da aday adayı olan “Silver Carnation” adlı filmin aday olamaması hatırlatılan Elles, “Zaten fazla umudum yoktu” diye konuştu. (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Siz nereden çıktınız

Bursaspor’da basketbol oynayan Ayberk Olmaz, voleybolcu sevgilisi Arzum Tezcan ile önceki gece Cihangir’deki Rika adlı mekanda eğlendi. Çift, mekan çıkışı gazetecileri görünce şaşırdı. Ayberk Olmaz, muhabirlere “Siz nereden çıktınız?” dedi. Sayit DURMAZ

Aile arasında kutlama

42 yaşına basan Ozan Umut Çobanoğlu, doğum gününü aile arasında kutladı. Ezgi Sertel, eşinin mumları üflerken çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Canım aşkım, nice sağlıklı, mutlu, güzel yılların olsun. Seni çok seviyoruz...”

Doğum günü hatırası

Gökhan Tepe, 44’üncü yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Eşi Aylin Özer ve oğlu Denizhan’la birlikte fotoğraf çektiren şarkıcı, kareyi “Sevmek, sevilmek... 44” notuyla yayınladı.

Haberin Devamı

Hazırlıklar başladı

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan çiftin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Beyaz eşya mağazalarını gezip düğün öncesi fikir edinen ikili, muhabirlere poz verdikten sonra alışverişe devam etti.