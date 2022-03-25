Oyuncu Fadik Sevin Atasoy Broadway yolcusu

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Altın Küre Ödülleri Başkanı Aida Takla’nın “dahiyane bir oyun” dediği eser, Broadway öncesi The Soho House İstanbul’un ev sahipliğinde 30 Mart’ta sadece davetlilere özel bir gösterim yapacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle dünya festivallerinde de sahnelenen oyun, eleştirmenler tarafından övgü ile dünya basınında yer aldı.

İstanbul’da mağazaları üçledi

Kısa sürede dünya çapında bir sokak giyim markasına dönüşen Les Benjamins, İstanbul’daki üçüncü mağazasını mayısta Bağdat Caddesi’nde açıyor.

Bünyamin Aydın tarafından kurulan lüks sokak giyim markası Les Benjamins, Fethi Sabancı Kamışlı’nın yatırımcı olmasıyla büyümeye devam ediyor.

Geçen aralık ayında Dubai Mall of Emirates’te mağaza açan marka, İstanbul’da üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi’nde açıyor.

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Markanın, Nişantaşı’nda ve Akasya Acıbadem AVM’de iki mağazası daha var.Kültürler arası köprü misyonunu yansıtan tasarımlarıyla ünlü marka, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki ikinci mağazası için alışverişin kalbi Bağdat Caddesi’ni seçti.

Suadiye’de mayıs ayında açılması planlanan Les Benjamins’in ilk iki katı mağaza, diğer iki katı da tasarım ofisi olacak.Mağaza için heyecanlı olan ortaklar Bünyamin Aydın ve Fethi Sabancı Kamışlı, sosyal medya hesaplarından duyuru yaparak müjdeyi verdi.

Bitmeyen doğum günü

Loft İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Uyanoğlu, yaklaşık 1 haftadır doğum gününü kutluyor. Aktif bir sosyal yaşamı olan Uyanoğlu, her katıldığı ortamda pasta keserek neredeyse bir rekora imza attı.

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17 Mart günü doğan iş kadını, rötarlı da olsa ailesiyle birlikte de pasta kesti. Tüm ailenin katıldığı kutlamada yakın arkadaşı Feryal Gülman da iş kadınına eşlik etti. Uyanoğlu, önceki gün sürpriz kutlamalara bir jestle karşılık verdi. Yakın dostlarının katıldığı mini bir parti düzenleyerek, kendisi için gösterilen teveccühe kayıtsız kalmadı.

Detoksa başladılar

Hâlâ kar kalkmadı ama yaz yakın... Cemiyetin ve sosyal medyanın ünlü isimlerini diyet telaşı almış bile! İlkem Öztürk’ün kurduğu sağlıklı ve light menüler sunan “Overdose İstanbul”, kısa zamanda ünlüler tarafından zayıflama ve detoks için tercih edilen markalardan biri oldu.

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İdil Yazar, Cansu Akın, Mert Vidinli, Mine Kalpakçıoğlu gibi isimlerin tutkunu olduğu Overdose ile detoksa başlayanlardan biri de Banu Yentür.