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Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:55 | Son Güncelleme:

Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert cevap...

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Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert cevap...
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Ezgi Mola'nın hamile olduğu, bu nedenle 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Bu haberlerin ardından Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Şimdiye kadar bana sorulan hiç bir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi terbiyesizce buldum.
Yine sorma nezaketinde bulunsaydınız yine cevapsız bırakmazdım-ki soran arkadaşlara cevap da verdim. 
Haberiniz yalandır.

Daha gerçek ve emin olduğunuz haberleri gündeme getirmeniz dileğiyle
Sevgiler

 

 

 

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