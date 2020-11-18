Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert cevap...
Ezgi Mola'nın hamile olduğu, bu nedenle 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlilik kararı aldığı iddia edildi.
Bu haberlerin ardından Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:
Şimdiye kadar bana sorulan hiç bir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi terbiyesizce buldum.
Yine sorma nezaketinde bulunsaydınız yine cevapsız bırakmazdım-ki soran arkadaşlara cevap da verdim.
Haberiniz yalandır.
Daha gerçek ve emin olduğunuz haberleri gündeme getirmeniz dileğiyle
Sevgiler
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