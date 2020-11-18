Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert cevap...

Bu haberlerin ardından Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:



Şimdiye kadar bana sorulan hiç bir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi terbiyesizce buldum.

Yine sorma nezaketinde bulunsaydınız yine cevapsız bırakmazdım-ki soran arkadaşlara cevap da verdim.

Haberiniz yalandır.

Daha gerçek ve emin olduğunuz haberleri gündeme getirmeniz dileğiyle

Sevgiler