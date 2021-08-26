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Haber Giriş: 26.08.2021 - 08:05 | Son Güncelleme:

Oyuncu Enis Arıkan korona virüse yakalandı

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Oyuncu Enis Arıkan korona virüse yakalandı

Oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Instagram hesabından yayınladığı videoda korona virüse yakalandığını, iki doz aşı olduğu için de bu süreci evinde rahat geçirdiğini söyledi. Mola'nın ardından en yakın arkadaşı Enis Arıkan'dan da kötü haber geldi.

ENİS ARIKAN DA KORONAYA YAKALANDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde oynayan Enis Arıkan, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu" dedi.

Enis Arıkan, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 2. sezon çekimleri başlayan Camdaki Kız'ın setine de ara verdi.

Ezgi Mola korona virüse yakalandı
Ezgi Mola korona virüse yakalandı

"AŞI OLMAMIM EKMEĞİNİ YİYORUM"

Aşı olduğu için hastalık sürecinde evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiç birine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum" dedi.

Oyuncu Enis Arıkan korona virüse yakalandı

Enis Arıkan ve yakın arkadaşı Ezgi Mola yaz aylarını birlikte geçirmişti...

 

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