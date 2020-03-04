Haber Giriş: 04.03.2020 - 15:29,
Oyuncu Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş evlendi
ATV’de yayınlanan “Beni Bırakma” dizisinin başrol oyuncusu Emrah Akduman uzun süredir birlikte olduğu Gökçe Mavuş ile Ankara’da dünyaevine girdi.
Çiftin nikah şahitleri Dr. Ender-Benan Saraç çifti ve Ebru Ceylan yaparken gecede Gülden Karaböcek sahne aldı.
Bu mutlu gecede Emrah-Gökçe Akduman çiftini ‘Beni Affet’ oyuncuları Şebnem Gürsoy, Keiko Belir Yaşar, Esengül Aypek, Sude Doğar ve Berkay Veli , yalnız bırakmadı.
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