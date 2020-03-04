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Haber Giriş: 04.03.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

Oyuncu Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş evlendi

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Oyuncu Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş evlendi
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ATV’de yayınlanan “Beni Bırakma” dizisinin başrol oyuncusu Emrah Akduman uzun süredir birlikte olduğu Gökçe Mavuş ile Ankara’da dünyaevine girdi.

Çiftin nikah şahitleri Dr. Ender-Benan Saraç çifti ve  Ebru Ceylan yaparken gecede Gülden Karaböcek sahne aldı.

Oyuncu Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş evlendi

Bu mutlu gecede Emrah-Gökçe Akduman çiftini ‘Beni Affet’ oyuncuları Şebnem Gürsoy, Keiko Belir Yaşar, Esengül Aypek, Sude Doğar ve Berkay Veli , yalnız bırakmadı.
Oyuncu Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş evlendi

Oyuncu Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş evlendi

 

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