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Haber Giriş: 02.11.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek boşandı

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Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek boşandı
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Yer aldığı televizyon programıyla sevenleriyle buluşan oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncudan kötü haber geldi. Oyuncu Ecem Erkek 2016 yılında evlendiği eşi Yüce Armağan Erkek ile boşanma kararı aldılar. Aile Mahkemesi’ne başvurdular ve çift bugün anlaşmalı olarak boşandı.

Güldür Güdür oyuncularından Ecem Erkek 4 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Oyuncu Ecem Erkek ile 2016 yılında nikah masasına oturduğu Yüce Armağan Erkek boşandı.

Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek boşandı

BOŞANDILAR

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, evliliklerini sonlandırma kararı aldıktan sonra Ecem Erkek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Yüce Armağan'a boşanma davası açtı. Bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift boşandı. Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı.

 

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