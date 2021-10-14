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Oyuncu Ece Çeşmioğlu hamilelik haberi ile gündemde! Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında?

#Ece Çeşmioğlu#Taner Ölmez#Taner Ölmez
Oyuncu Ece Çeşmioğlu hamilelik haberi ile gündemde Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında

Oyuncu Taner Ölmez ile geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturan Ece Çeşmioğlu'ndan güzel haber geldi. Ünlü oyuncunun hamile olduğu öne sürüldü. Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat yaşayan ünlü çiftin bebek haberinin ardından, Ece Çeşmioğlu'nun hayatı bir kez daha gündeme geldi. İki Aile, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yazın Öyküsü gibi başarılı yapımlarda yer alan Ece Çeşmioğlu, ‘Çocuklar Duymasın’la başlayan kariyerine birçok proje sığdırdı. Peki, Ece Çeşmioğlu kimdir? İşte, ayrıntılar.

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Ece Çeşmioğlu'nun hayatı magazin gündeminde yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun bebek sevinci yaşadıkları ortaya çıktı. Geçen günlerde hamile olduğu iddiası gündeme gelen Ece Çeşmioğlu ile ilgili haberin doğru olduğu Ölmez ve Çeşmioğlu’nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi.

Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Ece Çeşmioğlu, Ev adlı Sinema filminde (Alper Özyurtlu/Caner Özyurtlu) rol aldı. Oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır.

Oynadığı tv dizilerinden birkaçı; Yuvamdaki Düşman, Yüzyüze, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yazın Öyküsü, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İki Aile, Söz dizisidir.

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Özgür Yalım’ın yönettiği “Macbeth”, Ülkü Duru’nun yönettiği “Cumartesi, Pazar, Pazartesi” ve Yiğit Setdemir’in yönettiği “360” adlı sözsüz oyun mezuniyet projelerinden birkaçıdır. Bu sezon Kayhan Berkin’in yönettiği “Dogville” oyununda “Grace” karakteriyle oyunculuk kariyerine devam etti.

 

 

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