Oyuncu Çetin Altay anne acısı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Çok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildiÇok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat Son gün 30 Kasım...Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım...#Sosyal Güvenlik Prim Borcu
Dolmabahçede tarihe geçen penaltı Yalnızca Beşiktaş...Dolmabahçe'de tarihe geçen penaltı! Yalnızca Beşiktaş...#Beşiktaş
Arz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyorArz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyor#Gayrimenkul
Soğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmakSoğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmak#Milletvekili
Faiz indiriminde kararlılık vurgusu AK Parti MYKda yol haritası masaya geldiFaiz indiriminde kararlılık vurgusu! AK Parti MYK'da yol haritası masaya geldi#Döviz
Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları Anahtar yine Erdoğanın liderliğinde yatıyor...Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları! Anahtar yine Erdoğan'ın liderliğinde yatıyor...#Ekonomi
İstanbul metrosunda dehşete düşüren anlar Bu alçağı yakalayınİstanbul metrosunda dehşete düşüren anlar! Bu alçağı yakalayın#Kadıköy
100 yıl yaşamak mümkün mü Süresi mi kalitesi mi100 yıl yaşamak mümkün mü? Süresi mi kalitesi mi?#Teknoloji
Neredeyse 10 kişiden 9u kaçak izliyor Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...Neredeyse 10 kişiden 9'u kaçak izliyor! Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...#Futbol
Beşiktaştan Avrupaya hüzünlü veda Geri dönüş...Beşiktaş'tan Avrupa'ya hüzünlü veda! Geri dönüş...#Şampiyonlar Ligi
Mustafa ile mahkemeliğiz'Mustafa ile mahkemeliğiz'#Emina Jahovic
Cengiz Kurtoğlundan iş insanına bıçaklı saldırıCengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı!#Cengiz Kurtoğlu
Elisabeth Mas ile Tuba Ünsal davalık olmuştu: O biraz crazyElisabeth Mas ile Tuba Ünsal davalık olmuştu: O biraz crazy!#Elisabeth Mas
Dünyayı şaşkına çeviren olay Başbakan seçildi, birkaç saat sonra istifa ettiDünyayı şaşkına çeviren olay! Başbakan seçildi, birkaç saat sonra istifa etti#Magdelana Andersson
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Oyuncu Çetin Altay anne acısı!

#Çetin Altay#Sadiye Altay#Didem Balçın
Oyuncu Çetin Altay anne acısı

Oyuncu Çetin Altay annesi Sadiye Altay'ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Çetin Altay annesi Sadiye Altay'ın vefatıyla yıkıldı. Acısını sosyal medya hesabından duyuran Altay, 'hayatın en gerçeği olan ölüm bizi şimdilik ayırdı annem' mesajını yazdı.

Annesi Sadiye Altay'ın bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, 'Çok üzgünüm Annem… çok üzgünüm yoksun artık ve bir daha olmayacağını bilmek o kadar acıtıyor ki canımı… çok başka bir duyguymuş artık bir daha olmayacağına alışmaya çalışmak ve bir daha istesem de tartışamayacağımızı bilmek en çokta bu dokundu bana! Meğer o çok darlandığımı zannettiğim tartışmalar ne güzelmiş de kıymetini bilememişim cehaletimden… Öyleymiş gerçekten şimdi anladım ama çok geç tabi… Seni bilerek hiç üzmedim ama bilmeyerek, istemeyerek üzdüğüm her an için çok özür dilerim. Yattığın yer nur dolsun mekanın cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin… Hayatın en gerçeği olan ölüm bizi şimdilik ayırdı ANNEM ama şimdilik …seni çok seviyorum. ANNEM gerçekten çok canım yandı…çok' sözleriyle annesine veda etti.

Oyuncu Çetin Altay anne acısı

Haberin Devamı

DOSTLARINDAN DESTEK

Çetin Altay'a en büyük destek dostları ve sevenlerinden geldi. Başta Didem Balçın olmak üzere çok sayıda ünlü isim Çetin Altay'a paylaşımlarıyla destek oldu.

CENAZESİ BUGÜN

"Sevgili annemiz Sadiye Altay hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 25 Kasım Perşembe günü kaldırılacaktır. Başımız sağ olsun."

Gözden Kaçmasın

Cengiz Kurtoğlundan iş insanına bıçaklı saldırıCengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çetin Altay#Sadiye Altay#Didem Balçın

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinden kötü haber Emre Belözoğlu bile kurtaramadı...

Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinden kötü haber! Emre Belözoğlu bile kurtaramadı...

#Fenerbahçe
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu