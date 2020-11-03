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Haber Giriş: 03.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Oyuncu Can Yaman panik anları... Sabah kadar esmer güzelle eğlence!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Oyuncu Can Yaman panik anları... Sabah kadar esmer güzelle eğlence!
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Gece hayatıyla sık sık gündeme gelen Can Yaman önceki akşam Ortaköy’deydi. Bir kız arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen oyuncu, görüntü vermemek için muhabirlerle köşe kapmaca oynadı.

Can Yaman, önceki gece Ortaköy’de bir mekanda görüntülendi. Esmer bir kadınla sabaha kadar eğlenen oyuncu, kapıda muhabirlerin olduğunu öğrenince çareyi mekanda bir süre beklemekte buldu. Mekanı deniz taksiyle terk etmeye karar veren Yaman, sabah 05.00’te Bebek’teki ofisine VIP araçla geldi. Tam araçtan ineceği sırada karşısında yine habercileri gören oyuncu şoke oldu.

Oyuncu Can Yaman panik anları... Sabah kadar esmer güzelle eğlence

Şoföre oradan uzaklaşmalarını söyleyen Can Yaman gözden kaybolurken arkadaşları ise gazetecilere “Neden çekiyorsunuz? Çekmeyin” diye tepki gösterdi.
Oyuncu Can Yaman panik anları... Sabah kadar esmer güzelle eğlence


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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