Oyuncu Burak Özçivit hakim karşısında

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Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Burak Özçivit, katıldı. Müştekilerin de yer aldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.



Saat 14.30 gibi başlayan duruşmaya basın mensupları pandemi nedeniyle alınmadı. Yaklaşık 3 saat süren duruşmanın ardından Burak Özçivit, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak Beykoz Adliyesi’nden ayrıldı.

İDDİANAMEDEN



Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Burak Özçivit ’şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede Mehmet K., Turgay A., Atakan Ö. ve Okan Ş.’nin Beykoz Riva’da çekimleri yapılan ’Kuruluş Osman’ isimli dizide set çalışanları olarak yer aldığı belirtildi.



Olay günü olan 8 Aralık 2020’de dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği kaydedildi. Müştekilerin tanık olarak gösterdiği kişilerin olayı doğruladıkları anlatılan iddianamede, şüpheli Burak Özçivit’in tanık olarak gösterdiği kişilerin ise olayın yaşanmadığını söylediği vurgulandı.



İddianamenin değerlendirme kısmında ise "Bahse konu olaya ilişkin karşılıklı tanık beyanları olduğu görülmekte ise tüm soruşturma evrakı birlikte değerlendirdiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphelinin hasıl olduğu" ifadeleri kullanıldı.



Söz konusu suçun uzlaşmaya tabi olduğu, dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği fakat tarafların uzlaşamadığı da iddianamede belirtildi. İddianamede tutuksuz şüpheli Burak Özçivit’in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.