Oyuncu Beyti Engin korkuttu
Beyti Engin kalp krizi geçirdi. Hemen operasyona alınan ünlü oyuncuya üç stent takıldı.Engin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Instagram’dan sevenlerine seslenen Engin, “Bir kalp krizi ve üç stent ile kaldığımız yerden devam. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
DOSTLARINDAN DESTEK MESAJI YAĞDI
Beyti Engin'in dostları ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu;
Hasibe Eren: Ah Beyti’cim çok çok geçmiş olsun
Levent Can: Birer ay arayla aynı şeyi tecrübe ettik kardeşim, dün duydum ben de neyse ki sonrasında iyi haberini aldım sevindim. Çok çok geçmiş olsun kaldığımız yerden biraz daha dikkat ederek devam edeceğiz artık
Murat Akkoyun: Beyti geçmiş olsun
Zeynep Çamcı: Çok geçmiş olsun canım Beyti. Acil şifalar
Burcu Biricik: Aa... İyisin çok şükür. Çok çok geçmiş olsun canım Beyti
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