Oyuncu Beyti Engin korkuttu

Instagram’dan sevenlerine seslenen Engin, “Bir kalp krizi ve üç stent ile kaldığımız yerden devam. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



DOSTLARINDAN DESTEK MESAJI YAĞDI

Beyti Engin'in dostları ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu;

Hasibe Eren: Ah Beyti’cim çok çok geçmiş olsun

Levent Can: Birer ay arayla aynı şeyi tecrübe ettik kardeşim, dün duydum ben de neyse ki sonrasında iyi haberini aldım sevindim. Çok çok geçmiş olsun kaldığımız yerden biraz daha dikkat ederek devam edeceğiz artık

Murat Akkoyun: Beyti geçmiş olsun

Zeynep Çamcı: Çok geçmiş olsun canım Beyti. Acil şifalar

Burcu Biricik: Aa... İyisin çok şükür. Çok çok geçmiş olsun canım Beyti