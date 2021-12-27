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Oyuncu Bahar Şahin koronavirüse yakalandı!

#Bahar Şahin#Enis Arıkna#Erdal Beşilçioğlu
Oyuncu Bahar Şahin koronavirüse yakalandı

Erdal Beşikçioğlu ve Enis Arıkan'dan sonra Bahar Şahin de koronavirüse yakalandı. Oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Nur topu gibi kovid olabilir dendi" notunu yazdı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Başrol oyuncularının koronavirüse yakalanmasının ardından Yargı, Kanunsuz Topraklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Bergen gibi projelerin çekimleri durduruldu. Camdaki Kız'da oynayan Enis Arıkan da ikinci kez koronavürise yakalandı. Arıkan'ın ardından bir kötü haber de oyuncu Bahar Şahin'den geldi.

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Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandıErdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı
#ERDAL BEŞİKÇİOĞLU#KORONAVİRÜS
İkinci kez koronavirüse yakalandıİkinci kez koronavirüse yakalandı
#ENİS ARIKAN#CAMDAKİ KIZ

İKİNCİ KEZ YAKALANDI

Bahar Şahin, 13 ay sonra yeniden koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz sene kasım ayında virüse yakalanan ünlü oyuncu, haberi sosyal medya hesaplarında duyurdu. Şahin, belirti yüzünden gittiği hastanede, oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşarak "Nur topu gibi Covid olabilir dendi" notunu düştü. Güzel oyuncu, saatler sonra çıkan test sonucunu 'pozitif' mesajıyla yayınladı. Ünlü oyuncunun koronavirüsü hafif geçirdiği öğrenildi.

Oyuncu Bahar Şahin koronavirüse yakalandı

 

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#Bahar Şahin#Enis Arıkna#Erdal Beşilçioğlu

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