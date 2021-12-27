Oyuncu Bahar Şahin koronavirüse yakalandı!

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Başrol oyuncularının koronavirüse yakalanmasının ardından Yargı, Kanunsuz Topraklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Bergen gibi projelerin çekimleri durduruldu. Camdaki Kız'da oynayan Enis Arıkan da ikinci kez koronavürise yakalandı. Arıkan'ın ardından bir kötü haber de oyuncu Bahar Şahin'den geldi.

İKİNCİ KEZ YAKALANDI

Bahar Şahin, 13 ay sonra yeniden koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz sene kasım ayında virüse yakalanan ünlü oyuncu, haberi sosyal medya hesaplarında duyurdu. Şahin, belirti yüzünden gittiği hastanede, oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşarak "Nur topu gibi Covid olabilir dendi" notunu düştü. Güzel oyuncu, saatler sonra çıkan test sonucunu 'pozitif' mesajıyla yayınladı. Ünlü oyuncunun koronavirüsü hafif geçirdiği öğrenildi.