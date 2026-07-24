Yakışıklı oyuncu aşkından ayrıldı, parayla oynayan sevgili buldu

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Yine bu iddialara göre bu kez aşkı gösteri dünyasından değil iş dünyasından.
Uzun sözün kısası bu genç şarkıcı, oyuncu aşkını bıraktı onun yerine "parayla oynayan" bir sevgili buldu.
23 yaşındaki Rodrigo, bir süre önce oyuncu Louis Partridge ile bir aşk yaşamıştı. Gittikleri her yerde el ele göz göze görüntülenen ikilinin nişanlandığı bile konuşuldu bir ara.
Ama bu söylentiler sadece söylenti olarak kaldı.
Olivia Rodrigo şimdi de Wall Street dünyasından Julian Croonenberghs ile birlikte görüntülendi. Her ne kadar ilişki ilk elden doğrulanmadıysa da her yerde birlikte görüntüleniyor ikili.
İngiliz oyuncu Louis Partridge'den ayrıldıktan sonra Croonenberghs ile önce New York'ta sonra da İzlanda'dan ABD'ye dönerken görüldü.
Hatta bu görüntüler internette yayıldı ve yeni aşk söylentisinin kaynağı olarak gösterildi.
SAYGIN BİR ÜNİVERSİTEDEN MEZUN
Julian Croonenberghs, gösteri dünyasından olmadığı için hakkında fazla ayrıntılı bilgi yok. Ama internetteki profiline bakılırsa saygın bir eğitim kurumu olan Brown Üniversitesi'nden mezun.
Uygulamalı matematik ve bilgisayar bilimleri eğitimi alan Croonenberghs, tanınmış Goldman Sachs şirketinde bankacılık analisti olarak çalıştı.
Şimdi de HG Capital'de görev yapıyor.
Bir dönem ABD Erkek Milli Çim Hokeyi Milli Takımı'nda da forma giymişti. Croonenberghs'in İngilizce'nin yanı sıra akıcı şekilde Flemenkçe ve Fransızca konuştuğu da biliniyor.
SEVGİLİ TERCİHLERİ DEĞİŞMİŞ
Böyle bakıldığında bugüne kadar hep gösteri dünyasından isimlerle aşk yaşayan Olivia Rodrigo'nun tercihleri de değişmiş gibi görünüyor.
Genç kuşağın yıldız ismi son olarak oyuncu Louis Partridge ile aşk yaşamıştı. Ondan önceki sevgilileri de hep kendi sektöründen oldu.
2022 yılında müzik yöneticisi ve DJ Zack Bia ile görüntülenen Rodrigo'nun bu ilişkisi de kısa sürdü.