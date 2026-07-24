Yakışıklı oyuncu aşkından ayrıldı, parayla oynayan sevgili buldu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yine bu iddialara göre bu kez aşkı gösteri dünyasından değil iş dünyasından.

Uzun sözün kısası bu genç şarkıcı, oyuncu aşkını bıraktı onun yerine "parayla oynayan" bir sevgili buldu.

Son birkaç haftadır aşk söylentileriyle gündemde olan ünlü, şarkıcı Olivia Rodrigo…

23 yaşındaki Rodrigo, bir süre önce oyuncu Louis Partridge ile bir aşk yaşamıştı. Gittikleri her yerde el ele göz göze görüntülenen ikilinin nişanlandığı bile konuşuldu bir ara.

Ama bu söylentiler sadece söylenti olarak kaldı.

BU KEZ WALL STREET DÜNYASINDAN BİRİYLE ANILIYOR

Olivia Rodrigo şimdi de Wall Street dünyasından Julian Croonenberghs ile birlikte görüntülendi. Her ne kadar ilişki ilk elden doğrulanmadıysa da her yerde birlikte görüntüleniyor ikili.

Haberin Devamı

İngiliz oyuncu Louis Partridge'den ayrıldıktan sonra Croonenberghs ile önce New York'ta sonra da İzlanda'dan ABD'ye dönerken görüldü.

Hatta bu görüntüler internette yayıldı ve yeni aşk söylentisinin kaynağı olarak gösterildi.



Rodrigo ile Croonenberghs, önce New York'ta sonra da İzlanda dönüşü havaalanında birlikte görüntülendi. Bu da aralarındaki aşk söylentilerini alevlendirdi.



SAYGIN BİR ÜNİVERSİTEDEN MEZUN

Julian Croonenberghs, gösteri dünyasından olmadığı için hakkında fazla ayrıntılı bilgi yok. Ama internetteki profiline bakılırsa saygın bir eğitim kurumu olan Brown Üniversitesi'nden mezun.

Uygulamalı matematik ve bilgisayar bilimleri eğitimi alan Croonenberghs, tanınmış Goldman Sachs şirketinde bankacılık analisti olarak çalıştı.



Genç şarkıcı Olivia Rodrigo, bugüne kadar sevgililerini hep gösteri dünyasından seçmişti. Bu kez tercihiyle herkesi şaşırttı.

Haberin Devamı

Şimdi de HG Capital'de görev yapıyor.

Bir dönem ABD Erkek Milli Çim Hokeyi Milli Takımı'nda da forma giymişti. Croonenberghs'in İngilizce'nin yanı sıra akıcı şekilde Flemenkçe ve Fransızca konuştuğu da biliniyor.



SEVGİLİ TERCİHLERİ DEĞİŞMİŞ

Böyle bakıldığında bugüne kadar hep gösteri dünyasından isimlerle aşk yaşayan Olivia Rodrigo'nun tercihleri de değişmiş gibi görünüyor.

Genç kuşağın yıldız ismi son olarak oyuncu Louis Partridge ile aşk yaşamıştı. Ondan önceki sevgilileri de hep kendi sektöründen oldu.



Bir ara Olivia Rodrigo ile Louis Partridge'in nişanlandığı söylentisi bile çıkmıştı.





Haberin Devamı

Rodrigo, 2021 yılında yapımcı Adam Faze ile ilişki yaşadı, çift 2022'nin başında ayrıldı. Ünlü şarkıcının adı ayrıca 2020 civarında "High School Musical: The Musical: The Series" dizisindeki rol arkadaşı Joshua Bassett ile de anıldı.

2022 yılında müzik yöneticisi ve DJ Zack Bia ile görüntülenen Rodrigo'nun bu ilişkisi de kısa sürdü.