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Yakışıklı oyuncu aşkından ayrıldı, parayla oynayan sevgili buldu

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#Oivia Rodrigo#Louis Partridge#Julian Croonenberghs
Yakışıklı oyuncu aşkından ayrıldı, parayla oynayan sevgili buldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 17:00

Genç kuşağın en başarılı şarkıcılarından biri şu sıralar yeni bir aşk iddiasıyla gündemde... Bir süredir internette dolaşan fotoğraflara ve söylentilere bakılırsa, oyuncu sevgilisinden ayrılan yıldız yeni bir aşka kucak açtı.

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Yine bu iddialara göre bu kez aşkı gösteri dünyasından değil iş dünyasından.

Uzun sözün kısası bu genç şarkıcı, oyuncu aşkını bıraktı onun yerine "parayla oynayan" bir sevgili buldu.

Yakışıklı oyuncu aşkından ayrıldı, parayla oynayan sevgili buldu
YAKIŞIKLI SEVGİLİSİNDEN AYRILDI
Son birkaç haftadır aşk söylentileriyle gündemde olan ünlü, şarkıcı Olivia Rodrigo…

23 yaşındaki Rodrigo, bir süre önce oyuncu Louis Partridge ile bir aşk yaşamıştı. Gittikleri her yerde el ele göz göze görüntülenen ikilinin nişanlandığı bile konuşuldu bir ara.

Ama bu söylentiler sadece söylenti olarak kaldı.

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Yakışıklı oyuncu aşkından ayrıldı, parayla oynayan sevgili buldu
BU KEZ WALL STREET DÜNYASINDAN BİRİYLE ANILIYOR
Olivia Rodrigo şimdi de Wall Street dünyasından Julian Croonenberghs ile birlikte görüntülendi. Her ne kadar ilişki ilk elden doğrulanmadıysa da her yerde birlikte görüntüleniyor ikili.

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İngiliz oyuncu Louis Partridge'den ayrıldıktan sonra Croonenberghs ile önce New York'ta sonra da İzlanda'dan ABD'ye dönerken görüldü.

Hatta bu görüntüler internette yayıldı ve yeni aşk söylentisinin kaynağı olarak gösterildi.

Yakışıklı oyuncu aşkından ayrıldı, parayla oynayan sevgili buldu

Rodrigo ile Croonenberghs, önce New York'ta sonra da İzlanda dönüşü havaalanında birlikte görüntülendi. Bu da aralarındaki aşk söylentilerini alevlendirdi.

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Yakışıklı oyuncu aşkından ayrıldı, parayla oynayan sevgili buldu

SAYGIN BİR ÜNİVERSİTEDEN MEZUN
Julian Croonenberghs, gösteri dünyasından olmadığı için hakkında fazla ayrıntılı bilgi yok. Ama internetteki profiline bakılırsa saygın bir eğitim kurumu olan Brown Üniversitesi'nden mezun.

Uygulamalı matematik ve bilgisayar bilimleri eğitimi alan Croonenberghs, tanınmış Goldman Sachs şirketinde bankacılık analisti olarak çalıştı.

Yakışıklı oyuncu aşkından ayrıldı, parayla oynayan sevgili buldu

Genç şarkıcı Olivia Rodrigo, bugüne kadar sevgililerini hep gösteri dünyasından seçmişti. Bu kez tercihiyle herkesi şaşırttı.

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Şimdi de HG Capital'de görev yapıyor.

Bir dönem ABD Erkek Milli Çim Hokeyi Milli Takımı'nda da forma giymişti. Croonenberghs'in İngilizce'nin yanı sıra akıcı şekilde Flemenkçe ve Fransızca konuştuğu da biliniyor.

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Yakışıklı oyuncu aşkından ayrıldı, parayla oynayan sevgili buldu

SEVGİLİ TERCİHLERİ DEĞİŞMİŞ
Böyle bakıldığında bugüne kadar hep gösteri dünyasından isimlerle aşk yaşayan Olivia Rodrigo'nun tercihleri de değişmiş gibi görünüyor.

Genç kuşağın yıldız ismi son olarak oyuncu Louis Partridge ile aşk yaşamıştı. Ondan önceki sevgilileri de hep kendi sektöründen oldu.

Yakışıklı oyuncu aşkından ayrıldı, parayla oynayan sevgili buldu
Bir ara Olivia Rodrigo ile Louis Partridge'in nişanlandığı söylentisi bile çıkmıştı.

Rodrigo, 2021 yılında yapımcı Adam Faze ile ilişki yaşadı, çift 2022'nin başında ayrıldı. Ünlü şarkıcının adı ayrıca 2020 civarında "High School Musical: The Musical: The Series" dizisindeki rol arkadaşı Joshua Bassett ile de anıldı.

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2022 yılında müzik yöneticisi ve DJ Zack Bia ile görüntülenen Rodrigo'nun bu ilişkisi de kısa sürdü.

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#Oivia Rodrigo#Louis Partridge#Julian Croonenberghs

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