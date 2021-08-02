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GeriMagazin Oyuncu Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı
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Haber Giriş: 02.08.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Oyuncu Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı

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Daha önce 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Çarpışma' gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde 'Son Yaz' adlı yapımda başrol oynayan Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen yangınlar herkes tarafından endişeyle takip ediliyor. Devlet kurumları ve gönüllülerin yardımıyla kontrol altına alınmaya çalışan yangın bölgelerine binlerce vatandaş gitti.

Oyuncu Alperen Duymaz da Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Sosyal medyada hesabından canlı yayın açan oyuncu, yangın bölgesine yardım istedi.

Yayın sırasında tankerlerde su bittiğini söyleyen Duymaz, herkesi bölgeye yardıma çağırdı. 28 yaşındaki genç oyuncunun nefes nefese kaldığı anlar kameraya yansıdı.

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