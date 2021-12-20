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Oyuncu Ali Murat Altunmeşe’nin cenazesi İstanbul’a gönderildi

#İzzet Altunmeşe#Ali Murat Altunmeşe#Mersin
Oyuncu Ali Murat Altunmeşe’nin cenazesi İstanbul’a gönderildi

Mersin’de, binanın 11’inci katının balkonundan düşen, İzzet Altunmeşe’nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe’nin (42) cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

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Mersin’de bir program için bulunan, Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altunmeşe’nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi’ndeki apartmanın 11’inci kattaki balkonundan düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan Altunmeşe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Altunmeşe’nin cansız bedeni, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Altunmeşe’nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. İstanbul’a götürülen Ali Murat Altunmeşe’nin cenazesi, yarın ikindi vakti Göktürk Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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