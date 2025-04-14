AÅŸkÄ±mÄ±z Ã§ocuk doÄŸdu diye biter mi hiÃ§ Her gece onun nefesini hissederek uyumak en gÃ¼zeli

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa birÃ§ok kiÅŸi iki Ã¼nlÃ¼nÃ¼n aÅŸkÄ±nÄ±n Ã¶yle Ã§ok da uzun sÃ¼rmeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. En azÄ±ndan Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldikten sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaklarÄ±na inandÄ± birÃ§oklarÄ±. Ama Ã¶yle olmadÄ±. HenÃ¼z evlenmeseler de mutlu bir aile olarak yollarÄ±na devam ediyorlar.

Her ne kadar bugÃ¼nlere ulaÅŸmalarÄ± Ã§ok kolay olmasa da artÄ±k dÃ¼zenlerini oturtmuÅŸ durumdalar. AÅŸklarÄ± hakkÄ±nda da yeni bir aÃ§Ä±klama Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±dan geldi.

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'ANNE Ä°LE Ã‡OCUK ARASINDAKÄ° BAÄžIN EÅžÄ° BENZERÄ° YOK'

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ aÅŸÄ±klar Katy Perry ve Orlando Bloom.

2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olan Ã§ift, aÅŸklarÄ±nÄ± kÄ±zlarÄ± Daisy Dove ile pekiÅŸtirdi.

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Ä°ÅŸte Katy Perry de Ä°ngiliz The Sun gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda Bloom ile iliÅŸkisini ve kÄ±zÄ± Daisy'yi dÃ¼nyaya getirdikten sonra hayatÄ±nÄ±n nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸini anlattÄ±.

YakÄ±nda aralarÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan Jeff Bezos'un niÅŸanlÄ±sÄ± Lauren Sanchez'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu bir grupla uzaya gidecek olan Perry, gerÃ§ek aÅŸkÄ± kÄ±zÄ±nda bulduÄŸunu saklamadÄ±. Hatta onu "ruh eÅŸi" olarak tanÄ±mladÄ±.

Perry artÄ±k dÃ¶rt yaÅŸÄ±na gelen kÄ±zÄ± Daisy'nin her yÃ¶nden kendisine Ã§ok benzediÄŸini tam anlamÄ±yla "annesinin kÄ±zÄ±" olduÄŸunu belirtti.

Katy Perry, bir anneyle Ã§ocuk arasÄ±ndaki baÄŸÄ±n eÅŸi ve benzerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLMAK AÅžKI BÄ°TÄ°RMEZ

Bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z: "BazÄ± insanlarÄ±n evcil hayvanlarÄ± var ve onlarÄ± ruh eÅŸi olarak tanÄ±mlÄ±yorlar. Peki bunu neden bir partnerle veya bir insanla sÄ±nÄ±rlayalÄ±m?"

YaklaÅŸÄ±k dokuz yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu Orlando Bloom hakkÄ±nda "O tabii ki benim partnerim ve onu Ã§ok seviyorum. Ama anne ve evlat arasÄ±ndaki baÄŸ bir baÅŸka" dedi.

Bir insanÄ±n Ã§ocuÄŸuna bÃ¼tÃ¼n hÃ¼creleriyle baÄŸlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Perry, "Ã‡ocuklar, hÃ¼crelerinizin yarÄ±sÄ± veya belki de daha fazlasÄ±" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

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'Ã‡OCUKLA ANNE ARASINDAKÄ° BAÄžIN EÅžÄ° YOK'

Katy Perry, Orlando Bloom ve kÄ±zÄ± Daisy sayesinde kendini mutlu ve "bÃ¼tÃ¼n" olarak hissettiÄŸini sÃ¶yledi. "Birine aÅŸÄ±k olduÄŸunuz o ilk anda onun nefesini hissederek uyurken 'Ä°stediÄŸim tam da bu' dersiniz. Bu bir Ã§ocukla bozulmaz" dedi.

Orlando Bloom ile Katy Perry, gayet mutlu bir birliktelik kurdular. Ama onlarÄ±n bu noktaya gelmeleri Ã¶yle Ã§ok da kolay olmadÄ±. Hatta bir dÃ¶nem ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± da sonradan aÃ§Ä±kladÄ± Perry.

GeÃ§en yÄ±l katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda bu konuya da deÄŸindi Katy Perry, Ã¼nlÃ¼ niÅŸanlÄ±sÄ±yla iliÅŸkilerinin bilinmeyenlerini anlattÄ±.

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ASLINDA YENÄ° BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE HAZIR DEÄžÄ°LDÄ°

Perry, Bloom ile tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce 2012'de Russell Brand ile evliliÄŸini bitirmiÅŸti. ArdÄ±ndan da John Meyer ve Diplo ile iliÅŸki yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±nda hemen yeni bir iliÅŸkiye baÅŸlayacak durumda deÄŸildi.

Fakat sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Miranda Kerr'den boÅŸanan Bloom ise uzun bir bekarlÄ±k dÃ¶nemi geÃ§irmiÅŸti ve ne istediÄŸini gayet iyi biliyordu. Niyetlerini belirlemiÅŸti.

Perry o dÃ¶nemdeki durumunu "Yeni bir iliÅŸkiden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±m ve artÄ±k baÅŸka bir havuzda yÃ¼zmem gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum" diye Ã¶zetledi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±.

O sÄ±rada Orlando Bloom da bir haftalÄ±k bir terapi kampÄ±na gitti ve oradan dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde kendinden daha emin bir insana dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. ArtÄ±k evin iÃ§inde kedi- fare oyunu oynamayÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

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Oysa Perry ise onun tam tersiydi.."O kampa gidip gelmiÅŸti ve artÄ±k benimle kedi- fare oyununu oynamÄ±yordu."

KISA AYRILIK Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NE YARADI

Kendisi ise geÃ§miÅŸ iliÅŸkilerinden kalan alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan daha tam olarak kurtulamamÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÃ¼zden de kendisiyle baÅŸ baÅŸa kalma ihtiyacÄ± hissetti.

Ä°ÅŸte o sÄ±rada da o kÄ±sa ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci geldi. Katy Perry o dÃ¶nemi "GerÃ§ekten zor bir yÄ±ldÄ±" diye Ã¶zetledi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± da o sÄ±rada Orlando Bloom'un gittiÄŸi inziva kampÄ±na gitti. Bu deneyim onun iÃ§in de olumlu sonuÃ§landÄ±.

Sonunda Perry de kendini bulduktan ve bir iliÅŸkide ne aradÄ±ÄŸÄ±na net olarak karar verdikten sonra Bloom ile tekrar bir araya geldiler. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, bu sÃ¼reÃ§te kendisine meditasyonun bÃ¼yÃ¼k yararÄ± olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

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Katy Perry, bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ä°liÅŸkimiz Ã¼zerinde ne kadar Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsak, bir sonraki seviyeye o kadar Ã§abuk ulaÅŸÄ±rÄ±z. Bazen tÄ±kanÄ±p kalÄ±yoruz ve ÅŸÃ¶yle diyoruz: 'Tamam, hadi iÅŸe koyulalÄ±m ve bu can sÄ±kÄ±cÄ± olacak, bunu yapmak istemiyorum...' Sonra bir sonraki seviyeye ulaÅŸÄ±yoruz ve bu yÃ¼zden iliÅŸkiye devam ediyoruz."