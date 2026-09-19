Oysa ne kadar özenle bakıp şekil veriyordu... En az kendisi kadar ünlü olan kahverengi saçlarını kazıttı

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Son görüntüsüyle herkesin ağzını açık bırakan bu ünlü Colin Farrell'ın ta kendisi!

50 yaşındaki oyuncu, önceki gün Los Angeles'ta arkadaşlarıyla birlikte çıktığı öğle yemeğinde görüntülendi.

Üzerinde rahat günlük kıyafetleri ve ayağında terlikleri bulunan Farrell ile ilgili en çarpıcı ayrıntı ise kazıttığı kafası oldu.

Oyuncu, en az kendisi kadar ünlü olan saçlarına tamamen veda etmişti.

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Bir süre o şekilde yürüyen Colin Farrell, sonra da mavi renkli bir beyzbol şapkası taktı. Doğrusu oyuncunun yaptığı bu değişikliğin bir rol için olup olmadığı şu anda belli değil.

Ama Farrell daha önce de böyle ilginç bir fiziksel değişimle yine herkesi şaşırtmıştı.

Diğer yandan Colin Farrell, 2021 yılında da saçlarını bu şekilde tamamen kazıtarak yine görenleri şaşırtmıştı.

Colin Farrell; geçtiğimiz haziran ayında The Batman Part II filminde, daha önceki gibi Oz Cobb ya da bilinen diğer adıyla The Penguin (Penguen) karakterini yeniden canlandıracağını söylemişti.

O sırada Collider'a konuşan Farrell, senaryonun "olağanüstü" olduğunu söylemişti.

Farrell, Batman karakteri Penguen'i odağına alan The Penguin filmi için de yaralı yüz protezleri ve yarı kel bir makyajla kamera karşısına geçmişti.

Farrell, gayet bakımlı görünen ve özenle şekil verilmiş koyu renk saçlarıyla biliniyor.



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Farrell, yaşına göre gayet gür olan bakımlı saçlarına şimdilik veda etti. Nedeni ise henüz bir muamma.