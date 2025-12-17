×
#Nicole Kidman#Keith Urban#Hollywood
Oynadığı müstehcen sahneler evliliğini bitirdi demişlerdi… Onu terk eden kocasından intikam alacak: Gör bak daha ne filmler yapacağım
Mutlu bir yuvaları, yıllar boyu süren herkesi kıskandıran bir aşkları vardı. Dışarıdan bakan kimse onların bir gün ayrılacağına hatta evliliklerinde bir sorun olduğuna bile ihtimal vermezdi.

Eylül ayının sonunda gelen haber bu yüzden herkesi şaşkına çevirdi. Hatta bu ünlü çiftin evliliğinin bitmesi yılın en flaş ayrılıkları arasında listesinin başına yerleşti.

Nicole Kidman ve şarkıcı kocası Keith Urban bir anda 19 yıllık evliliklerini bitirme kararı verdiler ve hemen ardından da vakit kaybetmeden boşanma davasını atılar.

Bu ayrılık kararını alan tarafın Keith Urban olduğu ve Nicole Kidman’ın aslında bu evliliği kurtarmak için aylardır uğraştığı ortaya çıktı.

Çiftin ayrılığıyla ilgili de birçok iddia ortaya atıldı. Keith Urban’ın Nicole Kidman’ı birlikte çalıştığı müzisyenlerden biriyle aldattığı ve bu ihanetin evliliğin sonunu getirdiği söylendi.

Ancak tüm bu ayrılık süreci boyunca en çok konuşulan şey Nicole Kidman’ın son yıllarda yaptığı rol tercihleri oldu. Yıldız oyuncu peş peşe kendinden genç erkek rol arkadaşlarıyla kimileri müstehcen sayılabilecek sahnelerde oynuyor, tartışma yaratan filmler ve dizilerde oynuyordu.

Keith Urban’ın en sonunda bu durumdan çok rahatsız olduğu ve karısını vazgeçirmeye çalıştığı konuşulur oldu. Ünlü şarkıcı bunu başaramayınca en sonunda ayrılık kararı almıştı…

Ayrılığın ardından geçen birkaç ayda kendini toparlayan Nicole Kidman en sonunda hayatına da kariyerine de kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Ve söylenenlere göre 19 yıllık evliliği bitiren eski kocası Keith Urban’dan da böyle intikam almayı planlıyor.

Basına konuşan kaynaklara göre 58 yaşındaki yıldız oyuncu artık daha fazla bu tür filmlerde oynamaya, rol tercihlerinde daha ses getiren tercihler yapmaya kararlı.

Yani şayet Keith Urban eşini gerçekten de bu sebepten terk ettiyse bundan böyle Nicole Kidman’ı perdede her gördüğünde onu çarpıcı sahnelerde oynarken izlemek zorunda kalacak.

"Keith, Nicole’e projelerinin cinsel yönünden rahatsız olduğunu açıkça belirtti, ancak asla açıkça çalışmayı bırakmasını istediğini söylemedi. Nasıl göründüğünden endişeleniyordu ve oyunculuk olsa bile, diğer erkeklerin ona dokunması fikrinden nefret ediyordu. Nicole onu sürekli rahatlatmaya çalıştı ama bu çok yorucu oldu ve evliliklerini yıprattı."

Nicole Kidman’ın başlarda ayrılmak istemese de artık hayatını ve kariyerini sürekli olarak Keith Urban’ın duygularını incitmeden yaşamaya çalışmak zorunda kalmayacağı için rahatlamış hissettiği söyleniyor.

