Yıllarca aynı dizide kamera karşısına geçtiler... Ünlü oyuncu final bölümünün çekimini anlattı: O gün bütün ekip gözyaşlarına boğuldu

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Bir yandan hayatınızda açılacak yeni sayfa için heyecan duyarken diğer yandan da yılların emeğinden uzaklaşacak olmak insanda karmaşık duygular yaratır.

İşte TV dünyasının bir grup ünlüsü de tam da böyle bir ruh halinde.

Dile kolay, tam 14 sezondur kamera karşısına geçtikleri dizinin final bölümü çekildi. Aralarından birinin anlattığına göre son bölümün çekim günü bütün set ekibinin duyguları doldu taştı.

Hatta yaşına bakmaksızın o final bölümünün çekiminde gözyaşlarına boğuldu ekibin bir kısmı.

FİNAL BÖLÜMÜNÜN ÇEKİMİNDE HERKES AĞLADI

Bu sözünü ettiğimiz dizi ABD'de hatırı sayılır bir seyirci kitlesine erişen Blue Bloods adlı polisiye...

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Başrollerini Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg'in paylaştığı dizi 14 sezon sonunda final yaptı.

Aslına bakılırsa dizinin ekrana gelecek daha yedi bölümü var. Ama dizi yıldızlarından Donnie Wahlberg'in söylediğine göre final bölümünün son çekim gününde bütün ekip son derece duygusallaştı.

Konuk olduğu Sirius XM Andy Cohen Live adlı sohbet programında o anları şöyle anlattı Donnie Wahlerg: "Büyük bir minnettarlık hissettim. Üzüntü değil ama herkes ağlıyordu. Son gün gerçekten yürek paralayıcıydı."

14 YIL GÖZ AÇIP KAPATINCAYA KADAR GEÇTİ

Wahlberg bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü:s "Çok fazla duygu vardı," diye ekledi Wahlberg. "Çünkü bir anlamda, 14 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Başka bir anlamda, hayatımın 14 yılıydı... Dizi başladığında eşimi bile tanımıyordum."

Oyuncu bunları söylerken eşi Jenny McCarthy'nin dizi setine yaptığı ziyaretleri de hatırlattı.

YAYIN HAYATINA 2010 YILINDA BAŞLADI

Blue Bloods adlı dizi yayın hayatına 2010 yılında başladı. Bu kadar uzun bir süre içinde ekip neredeyse bir aile haline geldi.

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Dizinin başrol oyuncularından Tom Selleck de daha önce iyi izlendiği halde diziye final yaptırdıkları için oynadığı TV kanalının yöneticilerine sitem etmişti.

Ünlü oyuncu bir süredir de Blue Bloods adlı dizide kamera karşısına geçiyordu. Aslına bakılırsa dizi de gayet iyi izleniyordu ve görünüşe göre bir süre daha devam edecekti.

Fakat dizinin yayınlandığı CBS kanalı son anda bu kararını değiştirdi ve dizinin final yapmasına karar verdi. Blue Bloods adlı dizi bu yıl bitmeden ekrana veda etmiş olacak.

Dizinin ana karakterlerinden birini canlandıran Tom Selleck, TV kanalının verdiği bu kararın kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

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Insider'a bir röportaj veren Tom Selleck, bu karar yüzünden hüsrana uğradığını söyledi.

İZLENME ORANLARININ YÜKSEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Deneyimli oyuncu "Aslında bu dizi için bir sondan söz etmek istemedim. Ama dizi hala gerçekten çok başarılı" dedi.

Selleck, dizinin 2023- 2024 sezonunu gayet formda geçirdiğini 100 yapım arasında dokuzuncu sırada bulunduğunu hatırlattı.

Hatta bu sıralamadaki üç tane spor programı sayılmazsa Blue Bloods'un altındı sırada her aldığını söyledi.

Sonra da ardından şunları ekledi: " Benim hayal kırıklığım dizinin hafife alınmasına. Çünkü en başından beri gayet iyi performans gösterdi."

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'ARTIK PAZARTESİ DİYE BİR ŞEY OLMAYACAK'

Ünlü oyuncu yine de arazisine girenlere "Çimlerimden defol" diye bağıran huysuz bir ihtiyara dönüşmeyeceğini ve kimseye kin tutmayacağını da sözlerine ekledi.

Sonra da rol aldığı dizinin final yapması yüzünden neler hissettiğini şu sözlerle anlattı: "Dizinin son bölümünün çekilmesinden sonraki hafta sonu kendi kendime 'Bu gece erken yatmalıyım, pazartesi çekim için diyaloglarımı çalışmam gerek' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama artık pazartesi diye bir şey olmayacak... Buna alışmak biraz zaman alacak."

Selleck, kanal yöneticilerine yönelik olarak da Blue Bloods'ın en kötü zaman diliminde bile iyi izlenebilecek bir yapım olduğunu ileri sürüp bu karar inanmanın güç olduğunu sözlerine ekledi.

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BİRAZ DAHA ÇALIŞMAK İSTİYORDU

Selleck, emeklilik günleri için yıllar önce satın aldığı çiftliğine yerleşeceğini söylemişti. Orada doğayla baş başa bir hayat kurmak isteyen oyuncunun yine de bazı kaygıları vardı.

Ünlü oyuncu, çeşitli sebze ve meyveler yetiştirdiği çiftliğinin giderleri olduğunu ve eğer para gelmezse orayı satmak zorunda kalmaktan endişe ettiğini söylemişti.

Daha önce de CBS Sunday Morning programına konuşan Tom Selleck, neredeyse yarım asırdır sürdürdüğü başarılı kariyerinden söz etti.

Sonra da çiftliğine gönderme yaparak "Umarım burayı elimde tutacak kadar çalışmayı sürdürebilirim" diye konuştu.

Sunucu Tracy Smith'in, bu sözlerine şaşırıp "Gerçekten bu bir sorun mu? Yani eğer çalışmayı bırakırsan..." sözlerine üzerine de şunları söyledi Selleck: " Bu her zaman bir sorundur. Eğer çalışmayı bırakırsam evet. Emekli olarak hayata hazırım belki ama 63 dönümlük bir çiftlikte değil."

1988 YILINDA SATIN ALDI

Aslına bakılırsa Tom Selleck, çok uzun zamandır bu çiftliğin sahibi. 1988 yılında Magnum adlı dizi final yaptıktan sonra satın almıştı.

Önümüzdeki yılın ocak ayında 80 yaşına girecek olan Selleck, bu çiftliği elinde tutabilmek için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Selleck'in bu konudaki sözleri şöyle: "Bir oyuncu olarak bir işi bitirdiğiniz zaman bunun son işiniz olabileceği hissini asla kaybetmezsiniz. Ben de böyleyim" diye konuştu.

Çalışmamanın hiçbir özrü olmayacağını belirten Selleck, "Sadece işe gidersiniz ve çalışırsınız. İş denilen şeye büyük bir saygım var ve bunu yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.

Durum böyleyken Tom Selleck'in bir umudu vardı. O da Blue Blood adlı dizinin yayınlandığı kanalın final yapma kararını geri çekmesiydi. Ama öyle olmadı.

Bir başka deyişle dizinin biraz daha uzaması. Bu konuda da "Bütün oyuncular sürdürmek istiyor" dedi. Dizinin izlenme oranlarının da iyi olduğunu belirtti Selleck.