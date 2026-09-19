Oynadığı dizide giydiği iç çamaşırlarını tezgahta satılırken gördü... Utanç duygusu onu yıktı ama aklı da başına geldi

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Gala gecelerinde pırıl pırıl mücevherler ve herkesin ulaşamayacağı kıyafetler içinde poz vermek... Ve elbette dört bir yanda sizi seven hayranlar.

Ama siz bir de o dünyada kariyer yapanlara sorun ne zorlukları olduğunu... Çıktığın zirvede kalmak bir dert, özel hayatının herkesin dilinde olması başka bir dert.

Saymakla bitmez kısacası.

Diğer yandan bir de ilk anda akla gelmeyen bazı sorunlar var. İşte bunlardan birini de yılların deneyimli oyuncusu Sharon Stone yaşadı yıllar önce.

Bir televizyon dizisinde kullandığı iç çamaşırların açık artırmayla satıldığını gördü!

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Tabii ki o anda da söylediğine göre utancından yerin dibine girdi. Ama sonra bu olay aklını başına getirdi ve iş hayatında daha sağlam adımlar atmaya başladı.

Rol aldığı Temel İçgüdü (Basic Instict) filmiyle 34 yaşından sonra şöhreti bulan Stone, Variety'ye verdiği röportajda aklını başına getiren o olayı anlattı.



BİR DAHA UTANMAMAK İÇİN

Röportajda Sharon Stone'a "1995 yapımı Casino filminde giydiği kostümlerden birini saklayıp saklamadığı" soruldu. O da bir tecrübenin ardından sözleşmesine böyle bir madde eklettiğini söyledi.

"80'li yıllarda, filmlerimde giydiğim bütün her şeyin bana verilmesini istediğimde istifçi olup olmadığım sorulmuştu. Kostümlerimi saklamak istememin bir nedeni o dönemde kadın oyunculara kıyafet için yeterince ödeme yapılmamasıydı" diye anlattı oyuncu.

Sharon Stone, röportajda anlattığı TV dizisinin adını vermedi.

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Ama sonra ardından gerçek itiraf geldi.

Stone, bir daha utanmamak için rol aldığı yapımlarda giydiği tepeden tırnağa bütün kıyafetlerin kendisinde kalmasını talep ediyordu.

Gelelim, Stone'u bu konuda bu kadar kararlı olmaya iten gerçek nedene.

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İÇ ÇAMAŞIRLARININ PLASTİK BİR TEZGAHTA SATILDIĞINI GÖRDÜ

68 yaşındaki Stone, 1980'lerde, yani kariyerinin erken dönemlerinde bir TV dizisinde rol alıyordu.

İşte bir gün kendisini utandıran ama aynı zamanda yaptığı iş sözleşmelerine yeni bir madde ekletmesine neden olan bir olay yaşadı.

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Bunu da şöyle anlattı Sharon Stone: "Bir televizyon dizisinde rol alıyordum. Bir gün dışarı çıktığımda o dizide kullandığım iç çamaşırlarımın dışarıda katlanabilir bir plastik tezgahta satışa çıkarıldığını gördüm."

O an çok utandığını gizlemedi Sharon Stone.

"Bunun, bir kadın olarak benim için çok aşağılayıcı bir durum olduğunu düşünmüştüm" diyerek anlattı hissettiklerini de.



SÖZLEŞMESİNE YENİ BİR MADDE EKLETTİ

Canını çok sıkan bu olayın ardından bir daha aynı şeyi yaşamamak için bir önlem aldı Sharon Stone. Rol aldığı yapımlarda giydiği bütün kıyafetlerin ve iç çamaşırlarının kendisinde kalması şartını sözleşmesine ekletti.

Hatta menajeri ilk anda onun bu isteğini tuhaf buldu.

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O anı da "Menajerime bundan böyle kostümlerimin bana verilmesi gerektiği maddesi de sözleşmede yer almalı dediğimde bunun o zamana kadar duyduğu en tuhaf istek olduğunu söyledi."

Stone ise menajerine "Sadece artık iç çamaşırlarımın açık artırmayla satılmasını istemiyorum. Saklarsam harika olur, hepsini yakarsam harika olur... Ama bu!... Artık buna izin vermem" dedi.



YİNE DE BU UĞURDA EPEY UĞRAŞTI

Her ne kadar kendisi bir daha utanmak istemediği için böyle bir önlem almak istese de başlarda stüdyolar, filmde giydiği her şeyi ona vermemekte direndi.

Hatta yıldıza "Sözleşmene böyle bir madde koyamazsın" diyenler bile oldu. Ama Stone bu konuda kesin kararlıydı.

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Oyuncu, bu konuda kendisine akıl veren kişinin işe Star Wars dizisiyle hafızalara kazınan Carrie Fisher olduğunu söyledi.

O da bu aklı Hollywood'un bir dönemine damga vuran oyunculardan biri olan annesi Debbie Reynolds'tan aldığını belirtti.

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