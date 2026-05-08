Oynadığı dizi sayesinde genç yaşında ünlü olmuştu… Ne yapsa kaderinden kaçamadı: 44 yaşında öldüğünde beş parasızdı…

Lüks evler, filmler ve dizlerden alınan milyon dolarlık ücretler, yüklü reklam anlaşmaları, sosyal medya gelirleri derken sinema, ekran, müzik ve moda dünyasının ünlü yüzleri deyim yerindeyse bir elleri yağda bir elleri balda yaşıyorlar.

Ancak Hollywood’da herkesin hikâyesi böyle gıpta edilecek gibi değil. Özellikle de gençlik yıllarında ünlenen birçok oyuncu kariyerlerinin ilerleyen yıllarında aynı başarıyı yakalayamayınca başarılarıyla değil trajik hayatlarıyla anılır hale geliyorlar.

Buna bir de geçmişte oyuncuların yaptıkları anlaşmalar gereği çok düşük paralar ve telif ücretleri almaları da eklenince ortaya oldukça üzücü tablolar çıkıyor.

HOLLYWOOD... KİMİNE CENNET KİMİNE CEHENNEM

Friends dizisinin oyuncularından Lisa Kudrow geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla çok konuşulmuş; dizi oyuncularının Friends bittikten yıllar sonra bile yılda 20 milyon dolar telif ücreti aldıklarını söylemişti.

Oysa birçok emektar oyuncu için bu paralar hayal bile edilemeyen kadar yüksek. Gencecik bir delikanlıyken oyunculuk kariyerine başladığı sevilen dizi Saved By The Bell (Bizim Sınıf) için kamera karşısına geçen Dustin Diamond'ın ölümünden hemen önce eline geçen telif ücreti sadece 12 dolardı…

ACILARLA DOLU KISA HAYATI BİR TELEVİZYON PROGRAMINA KONU OLDU

2021’de 44 yaşında hayatını kaybeden Dustin Diamond, eğlence sektörünün karanlık yüzünü anlatan Hollywood Demons adlı yapımda anılınca yaşadığı trajedi de yeniden gündeme gelmiş oldu.

Dizinin hayat dolu ve sakar karakteri Samuel "Screech" Powers rolüyle tanınan oyuncu bu rolü 13 yıl boyunca canlandırmıştı.

Orijinal dizinin yanı sıra sonrasında devamı olarak çekilen Good Morning, Miss Bliss, Saved by the Bell: The College Years ve Saved by the Bell: The New Class gibi yan dizilerde de oynayan Dustin Diamond ne yapsa oyunculuk dünyasında dikiş tutturamadı.

Onu tanıyanlar ölümünün ardından Dustin Diamond’ın Hollywood standartlarına göre yakışıklı olmamasının hatta tipinin fazla beğenilmemesinin onun yeteneğine bakılmaksızın önünün kesilmesine yol açtığını söylemişti.

HER İŞİ DENEDİ BİR TÜRLÜ DİKİŞ TUTTURAMADI

Ölene kadar oyunculuk dışında stand-up gibi sahne işlerini de deneyen, gündeme gelebilmek için kendi seks kasetini kendisi piyasaya süren, son çare olarak da çok izlenen reality şov yarışmalarına katılan Dustin Diamond, yeterince ünlü sayılmadığı, görünümü beğenilmediği ve hiçbir zaman bir başrol oyuncusu kadar kıymet görmediği için tüm bu işlerden hep çok az para kazanabildi.

Dustin Diamond’ın ailesinin genç yaşından beri kazandığı paraları elinden aldığı ve kötü yatırımlarla çarçur ettiği iddia edilse de ünlü oyuncunun babası Mark Diamond bu iddiaları reddetti.

Mark Diamond merhum oğlunun mali durumunun nedenini "Dustin'in menajeri yüzde 10'luk komisyonunu alırdı. Geriye kalan parayı da vergi, benzin, tabii ki fotoğraf çekimleri gibi bazı şeyler için harcıyorduk. Her hayran mektubunda aynı şey isteniyordu - 'Bize imzalı 8x10 bir fotoğraf gönderebilir misiniz?' Binlerce mektup. Gördüğünüz gibi, bunun parasını ödemek zorundaydık. Bu da bize hiçbir şey yapacak para bırakmıyordu” sözleriyle anlattı.

EVİNE HACİZ GELMESİN DİYE BASTIRDIĞI TİŞÖRTLERİ SATIYORDU

Dustin Diamond bir türlü dikiş tutturamadığı kariyerinde hep para sorunlarıyla manşetlere çıktı. 2006'da Wisconsin'deki evinin hacizini önlemek için bir tişört bağış kampanyası düzenledi. Tişörtlerin önünde "evimi kurtarın" ve arkasında "Screech'in evini kurtarmak için 15 dolar ödedim" yazıyordu.

Dustin Diamond zaten 2001’de iflas ettiğini açıklamış ve evini kaybetmişti. Elinde kalanlarla Wisconsin gibi küçük bir yere taşınıp kaldığı yerden devam etmek istese de aynı duruma düşmesi sadece 5 yıl sürdü…

KANSERE YAKALANDI, ÜÇ HAFTA İÇİNDE ÖLDÜ... CEBİNDE BEŞ KURUŞU BİLE YOKTU!

Ünlü oyuncu 1 Şubat 2021’de akciğer kanserinden hayatını kaybettiğinde daha 44 yaşındaydı. Dustin Diamond ne yazık ki akciğer kanseri olduğunu öğrendikten sadece üç hafta sonra ölmüştü.

Dustin Diamond vefatından yaklaşık altı ay önce, banka borçları ve evine sürekli haciz gelmesi nedeniyle evini satışa çıkarmak zorunda kalmıştı. Ünlü oyuncu evi satıp borçlarından kurtulmak istese son nefesini bunu başaramadan vermişti…