Oynadığı açık sahneler evliliğinin sonunu getirdi: Kocası onu öyle görmeye dayanamaz oldu

İlk evliliğini 1990 ile 2001 arasında Tom Cruise ile yapan Kidman ondan boşandıktan sonra bir süre kısa aşk söylentileriyle gündeme gelse de sonunda aradığı her şeyi country müzisyeni Keith Urban'da buldu.

DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA EVLİLİK SORUNSUZ GİBİ GÖRÜNÜYORDU

Çift, 2006 yılında evlendi. Yıllar içinde biri taşıyıcı anneden olmak üzere iki tane çocukları dünyaya geldi. Dışarıdan bakıldığında da evlilikleri yolunda gibi görünüyordu...

Ama Kidman bu yaz aylarını, ağırlıklı olarak kendi ailesiyle yani ablası ve yeğenleriyle geçirdi. Sonra da Portekiz'de ev almak istediği, ikamet izni için başvurduğu konuşuldu. İşin ilginci bunu sadece kendi adına yapmıştı, Urban'ın adı hiçbir belgede geçmiyordu.

Bu durum da evliliklerinde sorun olabileceği konusunu gündeme getirdi.

Zaten çok geçmeden bırakın sorunu evliliğin sona geldiği ortaya çıktı. Nicole Kidman ile Keith Urban'ın boşanacağını artık duymayan kalmadı. Sonunda da Kidman davayı açtı.

Bütün bunlar somut gerçekler... Ama böylesine ünlü bir çiftin ayrılığı elbette başka soruları ve söylentileri de beraberinde getiriyor.

KOCASININ DAYANAMAZ HALE GELDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bunlardan biri de 19 yıllık bu evliliğin sonunun Kidman'ın son dönemde rol aldığı cüretkar sahneler yüzünden geldiği.

Bu iddialara göre Keith Urban artık karısının bu tür sahnelerde rol almasına dayanamadı. Zaman içinde ona karşı duyduğu çekimi kaybetti.

Bilindiği gibi Kidman bir süre önce annesini kaybetti. Bu onun için büyük ve gerçek bir yıkımdı. Sonrasında da acısını unutmak için kendini tamamen işine verdi... Setten sete koşturdu. Sürecin sonunda da kocası ile görüşemez hale geldi.

Diğer yandan Kidman 58 yaşına gelmesine rağmen yıllara meydan okuduğunu dünyaya kanıtlamak gibi bir hırsa kapıldı bu iddialara göre. Bu yüzden de senaryoda yer alan ve bazen filmin kendisini bile gölgede bırakan bu tür cüretkar sahnelerde oynamayı reddetmedi.

İşte bu durum da Keith Urban'ı çileden çıkardı bu yorumlara göre.





SORUYU DUYUNCA RÖPORTAJI YARIDA BIRAKTI

Keith Urban, bu yaz aylarında online olarak bir radyo kanalına verdiği röportajda kendisine Kidman'ın bu tür sahneleri ile ilgili bir soru sorulduğunda bağlantıyı kesti ve röportajı yarıda bıraktı.

İddialara göre Keith Urban aslında kendisi de gösteri dünyasında yer almasına ve karısının mesleğinin gereklerini bilmesine rağmen bir süre sonra bu tür sahnelere dayanamaz hale geldiğinin çarpıcı bir göstergesiydi bu durum.

Nicole Kidman özellikle son yıllarda fiziksel güzelliğini ön plana çıkardığı projelerle konuşulmaya başlamıştı. Bu durum onun imajını da etkilemişti.

İddialara bakılırsa Keith Urban da karısının bu yeni imajına bir türlü alışamadı.





BAZEN ONA KARISI DEĞİL ANNESİ GİBİ DAVRANIYORDU

Diğer yandan bu iddialara bakılırsa her ne kadar gittikleri yerlerde el ele göz göze görüntü verseler de çiftin arası çoktan soğumuştu. Artık aşklarının ve evdeki duygusal hayatlarının ateşi de çoktan sönmüştü.

Bunda elbette çalışma programları gereği birbirlerinden uzun sürelerle ayrı kalmalarının da büyük etkisi var. Sonuç olarak iyi gidiyor gibi görünen bir Hollywood evliliği de böylece yolun onuna geldi.

Nicole Kidman, son dönemde konuşulan sevişme sahnelerinde genç meslektaşlarıyla rol aldı... Bunlardan biri de Babygirl adlı filmdi. Bu yapımda Harris Dickinson ile kamera karşısına geçti.

Kidman, A Family Affair adlı filmde de bu kez yine kendisinden genç meslektaşı Zac Efron ile cüretkar sahnelerde oynadı.