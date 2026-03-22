AnlatÄ±rken sesi titredi, boÄŸazÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼mlendi... Ã–yle zordu ki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece unutmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil...

Ve elbette geleceÄŸi... Yani gelecekte sahip olacaÄŸÄ± tahtÄ±, tacÄ±...

Bundan iki yÄ±l Ã¶ncesine kadar sanki baÅŸÄ±na hiÃ§bir kÃ¶tÃ¼lÃ¼k gelmeyecek biri gibi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu Kate Middleton. Hani o yaÄŸmur yaÄŸsa Ã¼zerine bir damla su sÄ±Ã§ramaz denilenlerden.

"MASAL PRENSESÄ°"NÄ°N BÄ°LE BAÅžINA HASTALIK GELDÄ°

Ama Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±, onun da bazÄ± konularda hiÃ§bir ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± 22 Mart 2022 gÃ¼nÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BaÅŸÄ±na gelenler kadar onun da bazÄ± konularda sÄ±radan biri olabileceÄŸi gerÃ§eÄŸi milyonlar iÃ§in ÅŸoke edici bir gerÃ§ek oldu.

Masal prensesi iÃ§in bile kusursuz bir hayat yoktu bir baÅŸka deyiÅŸle.

HatÄ±rlamak gerekirse...

Kate Middleton 22 Mart 2024 gÃ¼nÃ¼ yani bundan tam iki yÄ±l Ã¶nce aylar sÃ¼ren sessizliÄŸin ve ortadan kaybolmanÄ±n ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kÄ±p kanser tedavisi gÃ¶receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±...

22 MART 2024 GÃœNÃœ DÃœNYAYI ÅžOKE ETTÄ°

Bir bahÃ§ede, bir bankÄ±n Ã¼zerinde oturup Ã¼zerinde Ã§izgili kazaÄŸÄ± ve hepsinden Ã¶nemlisi titreyen sesi, solgun yÃ¼zÃ¼yle karÄ±n bÃ¶lgesinden geÃ§irdiÄŸi ameliyatÄ±n ardÄ±ndan kendisine bu beklenmedik teÅŸhisin konulduÄŸunu anlattÄ±.

O zamana kadar da tam Ã¼Ã§ ay boyunca Ã§eÅŸitli spekÃ¼lasyonlarÄ±n merkezinde yer almÄ±ÅŸtÄ± Kate...

Daha Galler Prensesi unvanÄ±nÄ±n keyfini bile Ã§Ä±karamadan Ã¶nce 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda karÄ±n bÃ¶lgesinden ciddi bir operasyon geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

SonrasÄ±nda da 22 Mart 2024 gÃ¼nÃ¼ne kadar da ortadan kayboldu... William ile kavga edip evi terk ettiÄŸinden kocasÄ±ndan ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar Ã§ok Ã§eÅŸitli iddia ortaya atÄ±ldÄ± hakkÄ±nda.

Hatta Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bile sÃ¶ylendi.

Ama sonunda 22 Mart 2024 gÃ¼nÃ¼ Kensington SarayÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan bir videoyla Kate kanser tedavisi gÃ¶receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

SESÄ° TÄ°TREDÄ°... YÃœZÃœ SOLGUNDU

O gÃ¼n Kate, geÃ§irdiÄŸi operasyonun ardÄ±ndan kendilerine aÃ§Ä±klanan bu gerÃ§eÄŸin hem William hem de kendisi ve tabii tÃ¼m aile iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok olduÄŸunu anlattÄ±.

Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n neden bu kadar geciktiÄŸine de deÄŸindi. ÃœÃ§ Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis'nin okullarÄ±nÄ±n tatile girmesini beklemiÅŸlerdi. OnlarÄ±n bu beklenmedik geliÅŸmeden olabildiÄŸince az etkilenmesi iÃ§in Ã¶zel bir dÃ¼zenleme yapmak istemiÅŸlerdi.

SonuÃ§ olarak Kate Middleton, tÃ¼rÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± bir kanser nedeniyle tedavi gÃ¶receÄŸini sÃ¶yleyip sonra yeniden ortadan kayboldu.

Ta ki aynÄ± yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda yapÄ±lan Trooping The Colour etkinliÄŸine kadar. O tÃ¶rende tam altÄ± ay sonra ilk kez halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Ãœzerindeki beyaz kÄ±yafetiyle her zamankinden daha zayÄ±f ve kÄ±rÄ±lgan gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Ama belli ki bu tÃ¼r tÃ¶renleri de halktan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgiyi de Ã¶zlemiÅŸti... Elbette halk da onu.

SonrasÄ±nda da Kate, usul usul bazÄ± etkinliklere katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

SÃ¶ylediÄŸini de yaptÄ±, Wimbledon AÃ§Ä±k'ta yine kupa verdi. Orada da diÄŸer seyirciler onu Ã§Ä±lgÄ±nlar gibi alkÄ±ÅŸlayarak karÅŸÄ±ladÄ±.





SONRA TEDAVÄ°NÄ°N BÄ°TTÄ°ÄžÄ°NÄ° DUYURDU

Aradan birkaÃ§ ay daha geÃ§tikten sonra bu kez eylÃ¼l ayÄ±nda bir aile videosuyla kemoterapinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Sonra da eskisi kadar olmasa da yine gÃ¶revinin baÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

GeÃ§en yÄ±l ve bu yÄ±la bakarsak da neredeyse eskisine yakÄ±n ÅŸekilde etkinliklere katÄ±lÄ±yor Kate. Bazen saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÅŸini geri plana atsa da geleceÄŸin kraliÃ§esi olarak gereken zamanlarda yerini alÄ±yor.

Elbette bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± beklenmedik geliÅŸme Kate Middleton'Ä±n hayatÄ±nda geri dÃ¶nÃ¼lmez deÄŸiÅŸikliklere de neden oldu.

Ä°yileÅŸme sÃ¼recinde kendisine Ã§ok bÃ¼yÃ¼k faydasÄ± olduÄŸunu saklamadÄ±ÄŸÄ± doÄŸayla daha fazla iÃ§li dÄ±ÅŸlÄ± hale geldi. Hatta bu yÄ±l doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde de bu tÃ¼rden bir mesaj verdi Kate.

HAYATA BAKIÅžI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Tedavi sonrasÄ± yediÄŸine iÃ§tiÄŸine daha fazla dikkat etmeye baÅŸladÄ±. Hatta geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde gittiÄŸi bir ziyarette artÄ±k alkollÃ¼ iÃ§ki tÃ¼ketmediÄŸini de sÃ¶yledi.

Kate'in Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zeni de deÄŸiÅŸti... ArtÄ±k her yere koÅŸturmaya, her yere yetiÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. KatÄ±lacaÄŸÄ± etkinlikleri, gideceÄŸi gÃ¶revleri Ã¶nemlerine gÃ¶re seÃ§iyor. Bazen beklendiÄŸi bazÄ± etkinlikleri atladÄ±ÄŸÄ± bile oluyor.

DiÄŸer yandan Ã§ocuklarÄ±na ve onlarla birlikte keyifli vakit geÃ§irmeye odaklandÄ±. Ã–zellikle de yaratÄ±cÄ± faaliyetlere.Â





HASTALIK Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NE YARADI

AslÄ±nda bu hastalÄ±k her ikisi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok olsa da William ile Kate'in iliÅŸkisine iyi geldiÄŸi de bir gerÃ§ek. Ã–yle ki geÃ§miÅŸte protokol kurallarÄ± gereÄŸi karÄ±sÄ±yla Ã§ok fazla fiziksel temas kurmayan William bile halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda ona daha fazla yaklaÅŸÄ±r oldu.

HastalÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan Kate ile William, hayatlarÄ±nda baÅŸka ve yeni bir sayfa daha aÃ§tÄ±lar.

Daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir konut olan Adelaide Cottage'da yaÅŸarken, "Ã¶mÃ¼rlÃ¼k evleri" Forest Lounge'a geÃ§tiler. ArtÄ±k Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte Ã§ok daha geniÅŸ bir yaÅŸam alanÄ± var Galler Ã§iftinin..

Ã–zetle dÃ¼nyanÄ±n en ÅŸanslÄ± kadÄ±nÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len Kate, ona bakÄ±p Ã¶zenenlere bile aslÄ±nda hayatta kimsenin gerÃ§ekten ayrÄ±calÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan bu kÃ¶tÃ¼ deneyimi geride bÄ±raktÄ±.

Hayata yeni bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± geliÅŸtirdi ve artÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ailenin kurallarÄ±nÄ±n izin verdiÄŸi kadarÄ±yla o ÅŸekilde yaÅŸÄ±yor.