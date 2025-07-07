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Onun hayat hikayesi, KÃ¼lkedisi'nin sadece bir masal olduÄŸunu ve gerÃ§ek hayatta bÃ¶yle ÅŸeylerin olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenleri yanÄ±ltacak tÃ¼rden.

BugÃ¼n yeni nesillerin belki hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± belki de sadece anne- babalarÄ± sayesinde adÄ±nÄ± duyduÄŸu Hatice DÃ¶ngÃ¼'nÃ¼n yani TÃ¼rkiye'de arabesk mÃ¼ziÄŸin kraliÃ§elerinden birinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bu...

Elbette bÃ¶yle sÃ¶ylediÄŸimizde belki de birÃ§ok kiÅŸi onun kim olduÄŸunu hatÄ±rlamayacak bile... Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye onu gerÃ§ek adÄ±yla deÄŸil TÃ¼danya olarak tanÄ±dÄ±...

TÃ¼rkiye'de arabesk mÃ¼ziÄŸin kraliÃ§elerinden TÃ¼danya.

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YOKSUL BÄ°R AÄ°LENÄ°N KIZIYDI

Ä°zmir'in Bergama ilÃ§esinde doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen ve sesiyle nice ÅŸarkÄ±ya hayat verip nice gÃ¶nÃ¼lde taht kuran TÃ¼danya, bir sÃ¼redir saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸtuÄŸu iÃ§in sahnelerden uzaklaÅŸmÄ±ÅŸ olsa da onun ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± bilen nesiller TÃ¼danya'yÄ± hiÃ§ unutmadÄ±.

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GerÃ§ek adÄ±yla Hatice ya da mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± adÄ±yla TÃ¼danya, ev kadÄ±nÄ± bir anne ile ayakkabÄ± boyacÄ±sÄ± bir babanÄ±n kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya geldi.

Ailesi Ã¶ylesine yoksuldu ki onun "Ekmek bile bizim iÃ§in lÃ¼kstÃ¼" sÃ¶zÃ¼ hiÃ§ de haksÄ±z deÄŸil.

Ä°lk evliliÄŸini 15 yaÅŸÄ±nda yapan TÃ¼danya'nÄ±n, maddi zorluklarla dolu hayatÄ± bu ÅŸekilde de deÄŸiÅŸmedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kocasÄ± da Ã§ok varlÄ±klÄ± deÄŸildi.

DÃ¼nyaya getirdiÄŸi ilk Ã§ocuk bakÄ±msÄ±zlÄ±ktan donarak hayata veda etti. Ã‡ok geÃ§meden iki Ã§ocuÄŸu daha oldu. Ama TÃ¼danya mutluluÄŸu yine bulamadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu kez de kocasÄ±nÄ± kaybetti.

KOCASI Ã–LÃœNCE BABA EVÄ°NE DÃ–NDÃœ

Ã‡aresizce yoksulluktan kÄ±rÄ±lan baba evine dÃ¶ndÃ¼ TÃ¼danya. Ãœstelik tek kiÅŸi olarak Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± o kapÄ±dan iÃ§eri yanÄ±nda iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte girdi.

Ä°ÅŸ baÅŸa dÃ¼ÅŸÃ¼nce o da ailesine maddi destek saÄŸlayabilmek iÃ§in evlere temizliÄŸe gitmeye baÅŸladÄ±. Yine de o sÄ±ralarda bile aklÄ±nda tek bir ÅŸey vardÄ±: MÃ¼zik!

Zaten sesinin gÃ¼zelliÄŸi Ã§evresinde de dillere destandÄ±. Tarlalarla pamuk topladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada sÃ¶ylediÄŸi ÅŸarkÄ±larla kendisi gibi kan ter iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yorgunluÄŸunu alÄ±yordu.

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BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼zerine TÃ¼danya'nÄ±n kafasÄ±nda hep aynÄ± soru dÃ¶nÃ¼p duruyordu: "Acaba bu sesim para kazandÄ±rÄ±r mÄ±?"

O sÄ±rada adÄ± Hatice olan TÃ¼danya, hayatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli kararÄ±nÄ± verdi ve Ä°zmir'deki PÄ±rlanta Pavyon'a gitti.

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AYAÄžINDA YIRTIK TERLÄ°KLERÄ°YLE GÄ°TTÄ°ÄžÄ° PAVYONDA KEÅžFEDÄ°LDÄ°

AmacÄ± sesini dinletmekti. Belki de YeÅŸilÃ§am filmlerindeki kahramanlara olduÄŸu gibi onun hayatÄ± da gÃ¼zel sesi sayesinde deÄŸiÅŸecekti.

AyaÄŸÄ±nda yÄ±rtÄ±k terlikleriyle aklÄ±na koyduÄŸunu yaptÄ± TÃ¼danya.

MÃ¼zikholÃ¼n patronu ona duymak istediÄŸi o cÃ¼mleyi sÃ¶yledi: "Sesin gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel. Sen bir yÄ±ldÄ±z olabilirsin. " AslÄ±nda TÃ¼danya'nÄ±n o mÃ¼zikhole gitmesinin bir nedeni daha vardÄ±. Hem Kibariye hem de Bergan orada keÅŸfedilmiÅŸti.

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Kendi ayaÄŸÄ±yla gittiÄŸi o pavyona ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemeye Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. AslÄ±nda o dÃ¶nemde arabesk mÃ¼zikle Ã§ok da ilgisi yoktu. NeÅŸet ErtaÅŸ tÃ¼rkÃ¼lerini ve Hamiyet YÃ¼ceses'in yorumladÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk sanat mÃ¼ziÄŸi eserlerini seviyordu daha Ã§ok.

Patronu da onun sahneye Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶rneÄŸine Ã§ok rastlanmayan bir reklam kampanyasÄ± ile duyurdu: TÃ¼danya geliyor... Ne bir fotoÄŸraf, ne bir aÃ§Ä±klama.

Sahiden de gelir TÃ¼danya.

ARDI ARDINA KASETLER Ã‡IKARDI

O dÃ¶nem Ä°zmir FuarÄ±'nÄ±n da popÃ¼ler zamanlarÄ±ydÄ±.

Bir gÃ¼n Ä°brahim TatlÄ±ses, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± pavyona gitti ve o sÄ±rada hayatÄ± bir kez daha deÄŸiÅŸti. Ona kaset Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± teklif etti. Tek bir ÅŸartÄ± vardÄ± ama: Sahnedeki gibi TÃ¼rk sanat mÃ¼ziÄŸi deÄŸil arabesk ÅŸarkÄ±lar seslendirmesi gerekliydi.

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1983 yÄ±lÄ±nda TÃ¼danya'nÄ±n ilk kasedi SÄ±ra DaÄŸlar piyasaya Ã§Ä±ktÄ±. 650 bin gibi o dÃ¶nemde rekor sayÄ±lacak bir satÄ±ÅŸ rakamÄ±na eriÅŸti.

ArdÄ±ndan Ã§Ä±kan ikinci albÃ¼mÃ¼ Azap hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. Bu ikinci albÃ¼mdeki ÅŸarkÄ±larÄ±n hepsi aÄŸÄ±r arabeskti ve TÃ¼danya da onlarÄ± Ã¶yle Ã§ok isteyerek seslendirmemiÅŸti.

'SENÄ° SEVMEYEN Ã–LSÃœN'

1986 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir FuarÄ± dÃ¶neminde, Ä°brahim TatlÄ±ses'e soyadÄ±nÄ± veren YÄ±lmaz TatlÄ±ses, TÃ¼danya'ya bir ÅŸarkÄ± verdi.

"Her ÅŸey yalan gerÃ§ek sensin/ Gelirse dert senden gelsin/ Bence aÅŸkÄ±n kendisi sensin/ Seni sevmeyen Ã¶lsÃ¼n."

Ä°ÅŸte TÃ¼danya'nÄ±n arabesk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n unutulmazlarÄ± arasÄ±na girmesine vesile olacak ÅŸarkÄ± oldu bu.

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Bunun sonrasÄ±nda artÄ±k o adÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye duyurmuÅŸ bir ÅŸarkÄ±cÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu arada ikinci kez evlendi. Seni Sevmeyen Ã–lsÃ¼n ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kaset ise 2 milyon sattÄ±. Bu gerÃ§ekten de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±ydÄ±.

TÃ¼danya, kariyerinin o dÃ¶neminde BÃ¼lent Ersoy, YÃ¼ksel Uzel, Ä°brahim TatlÄ±ses gibi yÄ±ldÄ±zlarla aynÄ± sahneyi paylaÅŸtÄ±.

Tabii ki hemen ardÄ±ndan sinema geldi.

YILDIZI PARLADIÄžI GÄ°BÄ° HIZLA SÃ–NDÃœ

Ama hayatÄ±na zorlu bir ÅŸekilde baÅŸlayan TÃ¼danya'nÄ±n kariyeri Seni Sevmeyen Ã–lsÃ¼n ÅŸarkÄ±sÄ±ndan sonra dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ geÃ§ti. AlbÃ¼mlerinden para bile kazanamaz hale geldi. Sonunda da Ã§areyi kÃ¶ÅŸesine Ã§ekilmekte buldu.

2000 yÄ±lÄ±nda bir albÃ¼m Ã§Ä±kardÄ± ama o da bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± oldu. ArtÄ±k onun devri kapanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bir dÃ¶nem sahnelerde fÄ±rtÄ±na gibi esen TÃ¼danya bir sÃ¼redir gÄ±rtlak kanseriyle mÃ¼cadele ediyor. Bu yÃ¼zden nice ÅŸarkÄ±ya haya veren sesini de kaybetti.

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