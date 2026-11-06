Öyle bir geçmiş insanın peşini bırakır mı hiç: Üzerinde iç çamaşırıyla benim kanepemde oturuyordu: Şımarık çocuğun biriydi işte!

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Ama elbette Harry, gençlik yıllarında da magazin basınının manşetlerini süslerdi. Hem de hızlı hayatıyla ve o hayatın içinde yarattığı skandallarla.

İşte şimdi ünlü gece kulübü sahibi Howard Spooner, Sussex Dükü Harry'nın o çılgın gece hayatının bilinmeyen yanlarına ışık tuttu.

Kraliyet ailesi üyelerinin sık sık gittiği bazı gece kulüplerinin sahibi olan 56 yaşındaki Spooner "Çok karışık" dediği anılarını İngiliz Daily Mail gazetesine anlatırken Prens Harry'nin o çılgın yıllarından da söz etti.

Önceleri kimsenin tanımadığı biriyken sonradan gece hayatının bilinen simalarından biri haline gelen Spooner, 2010 yılına kadar Chelsea'da bir gece kulübü daha satın aldı.Buranın işletmesine yardımcı olması için de Harry'nin arkadaşı Guy Pelly'yi ekibine dahil etti. Public adını verdikleri bu mekan kısa sürede kraliyet ailesinin gözdesi haline geldi.

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Spooner'ın anlattığına göre Andrew Mountbatten Windsor'ın eski karısı Sarah Ferguson bile sık sık onu arar ve kızlarının kulübe alınmasını söylerdi.

Howard Spooner o günleri şöyle anlattı: "Zaten daha önce de kraliyet ailesinin daha az ön plandaki üyeleri geliyordu; çünkü burası onlar için uygun bir ortamdı. Ancak zamanla prenseslerin kendilerini güvende hissedip geldikleri bir yere dönüştü."

Prens Harry de o mekanın müdavimlerinden biriydi. Spooner'ın söylediğine göre Harry önceleri eğlenceli, nazik ve temkinli biriydi. Ama sonra pervasızlığın dozunu artırdı ve eğlenceli tarafı kayboldu.

Gece kulübü işletmecisi Spooner, Harry'nin gece hayatını anlattı.

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Bir keresinde Harry, orada çalışan garson kadınlardan birini bir av partisine davet etti.

Sonrasında da kız bir içeceğin adını yanlış telaffuz ettiği için onunla uzun uzun dalga geçti. Spooner da onu uyarmak zorunda kaldı.

Spooner, Prens Harry'nin başka ilginç tavırlarını da anlattı.

Bütün bu anlattıkları da ünlü bir kayak merkezi olan Verbier'de gece kulübünün bir şubesini açtıkları sırada oldu. Harry de dört beş günlüğüne oraya gitmişti.

2012 yılında yaşanan olayda Spooner kendisi çocuklarıyla birlikte kayak tatiline gitti. Kiraladığı daireye döndüğünde ise Harry'yi, üzerinde iç çamaşırıyla salondaki kanepenin üzerinde otururken gördü. Harry, dizi izliyordu.

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Evinin anahtarlarını da Harry'ye kendisinin iş ortağı, Harry'nin de arkadaşı olan Guy Pelly vermişti.

Sonrasında olanlar ise daha ilginçti anlattığına göre.

Spooner, kayak merkezi olan Verbier'deki gece kulübünün açılışı döneminde yaşananları da şöyle anlattı:

"Bir gece yaşanan olay çok dramatikti. Harry ve Pelly, benim kiraladığım dairenin yanındaki bir otelde kalıyorlardı. Bir gece, yanlarında birkaç kızla birlikte,parti yapmak için geç saatte geri döndüler. Pelly anahtarlarını bulamayınca balkonlardan balkonlara geçerek binanın dördüncü katındaki daireme ulaştı. Ancak oraya vardığında, sürgülü cam kapıların kilitli olduğunu gördü. Bunun üzerine şömine yakmak için tuttuğumuz odunlardan birini aldı. Kiraladığımız dairenin balkon camına vurmaya, o koca camı kırmaya çalışmaya başladı. Bu da onun ne kadar şımarık bir velet olduğunu gözler önüne seriyor."

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Spooner; ertesi gün Harry'nin son derece şık olan o kiralık dairenin camlarını kırdıklarını anlatıp sanki çok komikmiş gibi şakalar yaptığını da anlattı.

Howard Spooner , Harry'nin tavırlarına dair ilginç bir benzetme de yaptı.

O dönemde yeraltı dünyasının isimleriyle içli dışlı olduğunu söyleyen işletmeci "Harry'nin ve amcası Andrew'nun tavırları gangsterlerinkine benziyordu. "Belki de insanda, tam bir ihtişam duygusu ve 'istediğimi yapabilirim' düşüncesi oluşuyordur" dedi.