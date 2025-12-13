Şöhret, aşk, evlilik... Hepsini 29 yıla sığdırdı... Bütün hayalleri birer birer gerçeğe dönüyor... Yedi ay önce evlendi şimdi bebeği oluyor!

Haberin Devamı

Kısacası bütün güzellikler onun için ardı ardına geldi. Genç yaşında aklından ve gönlünden geçen bütün hayalleri birer birer gerçeğe dönüştü.

Bu şanslı ve elbette ünlü kişi, Hollywood'un genç kuşak yıldızlarından Hailee Steinfeld.

29 yaşındaki oyuncu, bu yılın mayıs ayında Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) yıldızlarından Josh Allen ile evlenmişti.

DÜĞÜNDEN YEDİ AY SONRA BEBEK HABERİ GELDİ

Stenfeld ile kendisiyle aynı yaşta olan Allen, düğünlerinden yedi ay sonra başka bir mutlu haberi paylaştı... Daha evliliklerinin cicim aylarını yaşayan çift ilk bebeklerini bekliyor!

Hailee Steinfeld, kocasıyla birlikte bir bebek bekledikleri haberini, sosyal medyadan ve kendisiyle ilgili gelişmeleri paylaştığı internet sitesinden duyurdu.

11 Kasım'da kutladığı 29'uncu doğum gününün şerefine, 2025 yılının en sevdiği anına yer verdiği paylaşımında hamilelik haberi de vardı.





BEMBEYAZ KARLARIN ÜZERİNDE MUTLULUK TABLOSU

Genç çiftin mutlu haberi verdiği video karlı bir ortamda çekilmişti. Görüntülerde Hailee'nin karnının iyice büyümüş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Steinfeld ve Allen birbirlerine sürekli sarılıp öperek bu gelişmenin kendilerini ne kadar mutlu ettiğini de gözler önüne serdi.

Takipçilerinden de genç çifte tebrik mesajları yağdı.

Hailee Steinfeld ile Josh Allen, bu yılın mayıs ayında Montecito'da hayatlarını birleştirmişti... O mutlu günlerinde aileleri ve dostları da onları yalnız bırakmadı.

Steinfeld ile Allen, ilk kez 2023 yılında ilişkilerini gözler önüne serdi. Josh Allen bundan kısa bir süre önce Brittany Williams ile yaşadığı ilişkiyi bitirmişti.

Aşıklar bu yıl mart ayında nişanlandıklarını duyurdu. Mayıs geldiğinde de evlendiler.

Uzun sözün kısası Hailee Stenfeld ile Josh Allen, 2023 yılında başlayan aşklarını, kısa sayılacak bir zamanda birkaç adım ileriye taşımış oldu.





14 YAŞINDA OSCAR ADAYI OLDU

Hailee Stenfeld, küçük yaşlardan itibaren kamera karşısında. Geniş kitlelerin dikkatini çekmesi ise daha 14 yaşındayken rol aldığı True Grit ile oldu.

Bu filmdeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar ve BAFTA'ya aday gösterildi. Her ikisinde de ödülü kaçırdı ama kariyerinde de önemli bir yolu kat etmiş oldu.





Haile Steinfeld, çocukluk yaşlarından bu yana kamera karşısında.