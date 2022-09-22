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Pantene Altın Kelebek Ödülleri oylama heyecanı başladı!

Güncelleme Tarihi:

#48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Oylama#Hürriyet
Pantene Altın Kelebek Ödülleri oylama heyecanı başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:28

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde oylama süreci başladı.

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Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için heyecan dolu oylama süreci başladı. Adaylar,
www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresi ve Hürriyet Mobil uygulamasındaki yerini aldı.

Eylül 2021 ve Eylül 2022 tarihleri arasında televizyon ve eğlence dünyasında adından söz ettiren adaylar için toplam 32 kategoride oylama yapılacak.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri oylama heyecanı başladı


İlk turda her kategoride tamamen halk oylarıyla 10 aday belirlenecek. Üst tura çıkanlar yeniden halk oylamasına sunulacak. Kazananlar; yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oy oranıyla belirlenecek. “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ise bu yıl Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Taro Emir Tekin ödül alacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

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İşte 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde oylama sürecinin detayları...

◊ Oylama iki turdan oluşacak. İlk turda desteklediğiniz sanatçılara oy vererek ikinci tura çıkmalarını siz sağlayacaksınız.

◊ 32 kategoride ikinci tura kalan 10’ar aday için 19 Ekim’de yeniden halk oylaması başlayacak.

◊ 13 Kasım’da jüri toplanacak ve kendi oylamasını yapacak.

◊ Kazananlar 4 Aralık’ta yapılacak törenle ödüllerine kavuşacak.

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Orkun ÜN yazdı: Oy vermeye başlayabilirsinizOrkun ÜN yazdı: Oy vermeye başlayabilirsinizHaberi görüntüle

Pantene Altın Kelebek Ödülleri oylama heyecanı başladı

Pantene’in marka elçisi Demet Özdemir, 4 Aralık’ta yapılacak görkemli törende “Yıldızı Parlayanlar”a ödüllerini takdim edecek.

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#48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Oylama#Hürriyet

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