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Haber Giriş: 22.07.2021 - 07:14 | Son Güncelleme:

Öykü Karayel-Can Bonomo'nun Çeşme romantizmi

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Öykü Karayel-Can Bonomo'nun Çeşme romantizmi

Çeşme tatillerine devam eden Öykü Karayel-Can Bonomo çiftinin denizdeki aşk dolu dakikaları böyle görüntülendi.

FİLM KARESİ GİBİ
Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 3 aylık bebekleri Roman ile çıktıkları Çeşme tatiline devam ediyor. Çift önceki gün plajdaydı. İkilinin deniz keyfi sırasında objektife aşk filmlerini anımsatan kareler yansıdı.

Öykü Karayel-Can Bonomonun Çeşme romantizmi

DALGALAR ARASINDA
Birlikte denize giren Can Bonomo ve Öykü Karayel, romantik dakikalar yaşadı. Dalgalar arasında Karayel’i havaya kaldıran Bonomo, eşine sevgisini öpücükleriyle gösterdi.

Öykü Karayel-Can Bonomonun Çeşme romantizmi

İki yıllık birlikteliğin ardından 2018'de evlenen Öykü Karayel (30) ile Can Bonomo (33), ilk bebeklerini kucağına aldı. İkili, oğullarına 'Roman' adını verdi.

Öykü Karayel-Can Bonomonun Çeşme romantizmi

"ANNEN BABAN HER ZAMAN YANINDA"

Ünlü şarkıcı, oğluyla kendisinin elini sosyal medyadan paylaştı. Bonomo, gönderisine "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketledi.

İşte Roman Bonomo
İşte Roman Bonomo

En lezzetli yemek tarifleri burada

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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