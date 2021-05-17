Öykü Karayel: Bu durum ürememize sebep oldu

Yaklaşık iki ay önce 'Roman' adını verdikleri oğlunu kucağına alan Öykü Karayel, 30 yaşına basan eşinin doğum gününü Instagram'dan kutladı. Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine, "Ne çok gülmüştük saçlarıma o gün... Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu işte... İyi ki doğdun..." notunu düştü.

'İYİ Kİ ÜREDİNİZ'PAYLAŞ 'İYİ Kİ ÜREDİNİZ'

Bonomo, eşinin paylaşımına gülerek yanıt verirken, çiftin yakın arkadaşı Demet Evgar ise, "İyi ki ürediniz" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

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