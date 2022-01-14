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Öykü Gürman sevgilisi Fatih İçmeli ile evleniyor

#Öykü Gürman#Fatih İçmeli#Paris
Öykü Gürman sevgilisi Fatih İçmeli ile evleniyor

Şarkıcı Öykü Gürman bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Fatih İçmeli ile evleniyor.

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Sevgililer dün Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Tatil fotoğraflarını sayfasında paylaşan Öykü Gürman sevgilisinin sürpriz teklifiyle şoke oldu.

Gürman, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk! Beklemediğim bir an ama en çok sevdiğim doğallıkta, akışta aşka dönüştü yine her şey birdenbire. I said yes... Bu ana ortak olan “can” dostlar Onurcuğum & Aslıcığım teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz."

Öykü Gürman sevgilisi Fatih İçmeli ile evleniyor

'Sevgilimde baba şefkati arıyorum'

Annesi ve babasının 11 yaşında ayrıldıklarını ve baba eksikliği yaşadığını söyleyen Öykü Gürman yıllar önce verdiği bir röportajda erkek arkadaşında yaşadığı eksikleri aradığını anlatmıştı...

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“Annem ve babam 11 yaşındayken boşandılar. Baba eksikliğini çok yaşamış biriyim. Dolayısıyla erkek arkadaşımın, sevgilim veya eşimin hayatı paylaştığım kişinin bu anlamda o şefkatine ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.”

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