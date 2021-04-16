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Haber Giriş: 16.04.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan'ın zor anları

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan'ın zor anları

Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan önceki gün üstü açık klasik otomobilleriyle yolda kaldı. Çiftin yaşadığı zor anlar objektiflere böyle yansıdı.

Oyuncu Öykü Çelik, evlilik hazırlığı yaptığı İsmail Berhan ile önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Berhan’ın kullandığı 62 model Triumph marka klasik otomobil, bir anda Nişantaşı trafiğinin ortasında arızalandı ve yolda kaldı. Çelik, “Araba durunca bir daha kalkmıyor” dedi. Sevgililer, sonunda çalıştırmayı başardıkları klasik otomobillerini valeye teslim etti.

Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhanın zor anları


Çift, üstü açık klasik otomobilleriyle güzel havanın keyfini çıkaramadı. Valeye teslim edilen klasik arabayı ise özel otomobil tamircisi aldı.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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