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Haber Giriş: 02.01.2021 - 08:26 | Son Güncelleme:

Öykü Çelik: Survivor şampiyonu belli!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Öykü Çelik: Survivor şampiyonu belli!
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Öykü Çelik sevgilisi İsmail Berhan’ın Bebek’teki evinden çıkarken görüntülendi.

“Survivor”da yarışmak üzere Dominik’e gitmeye hazırlanan Öykü Çelik, sevgilisinin aracına binmeden önce soruları yanıtladı.

Oyuncu, yarışma için iddialı konuştu: “Şampiyon belli, ikinci kim?” Çelik, geçtiğimiz günlerde yolda bulup veterinere götürdüğü yaralı karganın nasıl olduğu sorulunca da şöyle dedi:

Öykü Çelik: Survivor şampiyonu belli

“Maalesef veterinerde heyecan yaptı ve öldü. Hayvanlarda aşırı stresten kaynaklı ölüm oluyormuş. Keşke götürmeseydim. Evde bakarken uçamıyordu ama en azından hayattaydı.”
Öykü Çelik: Survivor şampiyonu belli


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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