Oya Başar meme kanserine yakalandığı dönemi anlattı: Levent Kırca beni görünce çok şaşırdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Yeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcülYeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcül#Salgın
Piyasa tepetaklak Biden darbesiPiyasa tepetaklak! Biden darbesi#Kripto Para Piyasası
Dünya Kupası için sevindiren olasılık Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...Dünya Kupası için sevindiren olasılık! Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...#A Milli Takım
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte canavarın dehşet koleksiyonu... Mimar Başak Cengizi canice öldürmüştüİşte canavarın dehşet koleksiyonu... Mimar Başak Cengiz'i canice öldürmüştü#Başak Cengiz
Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadıBaşak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı#Başak Cengiz
Tek tweeti başını yaktı Dev bankadan Muska milyonlarca dolarlık davaTek tweeti başını yaktı! Dev bankadan Musk'a milyonlarca dolarlık dava#Jpmorgan
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridirMHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir#MHP
Kimler hatırlatma aşısını yaptırmalı 3. doz ne kadar koruyacak 11 SORU 11 CEVAPKimler hatırlatma aşısını yaptırmalı? 3. doz ne kadar koruyacak? 11 SORU 11 CEVAP#Koronavirüs
Hakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayıHakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu! Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayı#Koronavirüs
Özel giysiler ve sarı bir plastik poşet... Dünyanın kanı donduÖzel giysiler ve sarı bir plastik poşet... Dünyanın kanı dondu!#Çin
Bakan Elvandan döviz kuru ve enflasyon mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı#Lütfi Elvan
Paylaşmaya hazır mıyız Tuvaletler bile akıllı olacak…Paylaşmaya hazır mıyız? Tuvaletler bile akıllı olacak… #Teknoloji
Gözleri doldu o günleri anlattı: Beni öyle görünce dayanamadıGözleri doldu o günleri anlattı: Beni öyle görünce dayanamadı!#Oya Başar
Ünlü iş insanına adli tıptan şok DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...Ünlü iş insanına adli tıptan şok! DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...#Ali Ünal
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Oya Başar meme kanserine yakalandığı dönemi anlattı: Levent Kırca beni görünce çok şaşırdı

#Oya Başar#Levent Kırca#Olacak O Kadar
Oya Başar meme kanserine yakalandığı dönemi anlattı: Levent Kırca beni görünce çok şaşırdı

14 yıl önce meme kanseri tedavisi gören Oya Başar, Ekim 2015’te vefat eden eski eşi Levent Kırca’nın hastane ziyaretini şöyle anlattı: “Levent odaya girdiğinde beni tanımadı.”

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Oya Başar bugün 2.Sayfa programına konuk oldu. Levent Kırca ile 19 yıl birliktelik yaşayan (1985-2000; 2001-2005) Oya Başar meme kanseri olduğu dönemi anlattı.

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Başar, ‘Ameliyat olduğumda Levent geldi odaya girdi. O zaman saçlarım da yok ameliyattan yeni çıkmışım, artık suratım da ne vaziyeteyse… Odayı açıp girdi, sonra kapıyı kapatıp çıktı!

Gitmiş demiş ki ‘Oya Başar’ın odasını arıyorum’, ‘burası’ demişler… Geldi içeri girdi, şaşkın gözlerle yanıma geldi. Elimi tuttu ‘iyi misin, iyi misin’ dedi ‘iyim’ deyince odadan çıktı. Dayanamadı!’ ifadelerini kullandı.

Oya Başar meme kanserine yakalandığı dönemi anlattı: Levent Kırca beni görünce çok şaşırdı

AYRILIKLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Bir dönemin efsane ikilisi Levent Kırca ve Oya Başar'ın, basın mensuplarının önünde yaptığı ayrılık kavgası hafızalardaki yerini koruyor. Kameralar önünde neden ayrıldıklarını açıklayan ikili bir anda tartışmaya başlamış, ve ortaya magazin tarihine damga vuran görüntüler çıkmıştı.

Levent Kırca eşi Oya Başar'a sitem etmiş, kendisine haksızlık yapıldığını söylemişti; "Bundan evvel oynadığımız oyunda Oya benim sahnede sululuk yaptığımı düşündü ve bundan dolayı oynadığımız piyesi durdurdu. Durdururken de benim rızamı almadı. Ortada elle tutulur bir neden yok. Yalnız aramızda sanatsal görüş ayrılığı oluştu. Oya, zannedersem kendi kanatlarıyla uçmak istedi."

Gözden Kaçmasın

İşte Oya Başarın son haliİşte Oya Başar'ın son haliHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Oya Başar#Levent Kırca#Olacak O Kadar

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Avrupa ve Asyada yeni salgın alarmı... Ölüm oranı yüzde 50den fazla

Avrupa ve Asya'da 'yeni salgın' alarmı... Ölüm oranı yüzde 50'den fazla!

#Salgın