Oya Aydoğan ile karşılaştığı gün hayatı değişti... Şimdi milyonlar kazanıyor!

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FAHRİYE EVCEN

Oya Aydoğan’ın keşfi

· Ekranların güzel ismi Fahriye Evcen’in kariyerini rahmetli Oya Aydoğan’a borçlu olduğunu biliyor muydunuz? Almanya doğumlu olan Evcen, tatil için geldiği Türkiye’de Oya Aydoğan’ın programına seyirci olarak katılmış. Aydoğan’ın programda keşfettiği Evcen’in hayatı o andan itibaren değişmiş.

· Yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanışan Evcen, Almanya’ya dönüşte teklif üstüne teklif almış. Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde okuduğu sırada dizi teklifini kabul eden Evcen, annesiyle Türkiye’ye gelerek kariyerinin ilk adımlarını atmış.

· Asıl hayali tiyatrocu olmakmış. Hatta küçük yaşta iki yıl tiyatro eğitimi bile almış.





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· Çocukluğu Almanya Solingen’de geçen Evcen, ailesiyle birlikte zor günler yaşamış. Neo-Naziler’in Türk mahallelerini yakmaya çalıştığı yıllarda 7 yaşında olan oyuncu, korku dolu günler geçirmiş. Annesi evde dikkat çekmemek için ışıkları hep kapalı tutarmış.· Fahriye, anneannesinin ismi olduğu için ismine büyük değer veriyormuş.· Şarkı söylemeyi çok seviyormuş ve caz en sevdiği müzik türüymüş.· Küçük yaştan beri sosyoloji ve felsefeye merak duyuyormuş. Öyle ki set aralarında bile bu tarz kitaplar okuyormuş.· Yurtdışında yetiştiği için yabancı dil konusunda oldukça zenginmiş. İspanyolca, Almanca ve İngilizce konuşabiliyormuş.· Hayallerinden biri ileride bir müzikalde oynamakmış.· Burak Özçivit ile basketbol oynarken çekildiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Evcen’in yeteneği çocukluktan geliyormuş. Evcen, lise dönemine kadar basketbolla ilgilenmiş.

ADNAN BİRİCİK

GarfIeld’i en iyi seslendiren

· Kariyerine sayısız tiyatro oyunu ve dizi-film sığdıran duayen sanatçı Adnan Biricik, 44 yıldır devlet sanatçısıymış.

· Türkiye’de Garfield’i konuşan ilk dublaj sanatçısı olan Biricik, “Avrupa’nın En İyi Garfield Seslendirmesi” sertifikasına sahipmiş.

· 5 yıldır ney üflüyormuş.

· Adnan Biricik’in pipo koleksiyonu varmış.



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· Adnan Biricik, evinde bir odasını atölye haline getirerek boş zamanlarında epoksi, deri ve ahşap işlemeleriyle ilgileniyormuş. Yaptığı mumluk, anahtarlık ve ev için dekoratif ürünleri arkadaşlarına hediye ediyormuş.· “Küçük yaşlarda yavrukurt olarak izcilik yaptım. Biraz büyüyünce çekme karavana ardından moto karavana geçtim.” diyen Adnan Biricik’in Türkiye’de ve Yunanistan’da karavanla gitmediği yer kalmamış.· 2006 yılında ise karavan sevdası yerini teknelere bırakmış. Amatör denizci belgesi, KMT ehliyetini de alan Biricik, 15 sene içerisinde en uzun seyrini Ayvalık’a giderek yapmış.· Adnan Biricik’in ilk evliliğinden 28 yaşında (Derin) bir oğlu, ikinci evliliğinden ise 18 yaşında bir kızı (Deniz) ve 15 yaşında bir oğlu (Doruk) varmış.

EDA NUR GÜLBUDAK

Huzuru deniz kabuğunda buluyor

· Oyuncu Eda Nur Gülbudak, tam bir Davut Güloğlu hayranıymış. Evde sürekli ‘Katula Katula’ sarkısını dinleyerek dans edermiş. İlk gittiği konser de Davut Güloğlu konseriymiş.

· Deniz kabuklarının kendisini huzur getirdiğine inanıyormuş. Her gittiği sahilden deniz kabuğu toplar ve mutlaka cüzdanında bir adet taşırmış.

· Hayatının dönüm noktası sahneye çıkmasıymış.



· Kaş takıntısı olduğu için sürekli aynaya bakıp kaşlarını düzeltirmiş.· Resim yapmak, Muaythai (Tayland boksu) ve ata binmek vakit buldukça yaptığı başlıca aktivitelermiş.· Uyku sırasında kedisinin üstüne böcek attığı günden beri böceklere karşı aşırı bir korkusu varmış.· Mutfak işlerinde çok kötü olsa da tatlı yapmaktan keyif alıyormuş.