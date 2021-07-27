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Haber Giriş: 27.07.2021 - 08:21 | Son Güncelleme:

Otomobil yerine taksi! Okan Bayülgen Nişantaşı'nda...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Otomobil yerine taksi! Okan Bayülgen Nişantaşı'nda...

Bir röportajında “Toplu taşımaya bayılıyorum, otomobil almak salaklık” diyen Okan Bayülgen, Nişantaşı’nda taksiye binerken görüntülendi.

Ünlü şovmen önceki gün sevgilisi Selin Atasoy’la City’s AVM’deki sinemaya gitti. Salonun kapalı olduğunu öğrenince dışarı çıkan çift, taksi çevirdi.

Sorular üzerine bayramda İstanbul’da kaldığını ve iş görüşmeleri yaptığını söyleyen Bayülgen, muhabirlere “Sağlığımız yerinde, iyiyiz, sizi seviyorum” diyerek araca bindi.

Otomobil yerine taksi Okan Bayülgen Nişantaşında...

Okan Bayülgen, Hakan Gence'nin Sıkı Muhabbet programında en zorlu soruları samimiyetle yanıtlamıştı...

 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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