Otilia: Sinan Akçıl yeniden evlensin
Sinan Akçıl’la yaşadığı aşkla adını Türkiye’de duyuran Rumen şarkıcı Otilia katıldığı bir televizyon programında eski ilişkisi hakkında konuştu.
Akçıl’ın yeniden Burcu Kıratlı’yla evlenmesini istediğini belirten Otilia, “Bence Türkiye’nin en yetenekli adamlarından biri Sinan, çok iyi
bir kalbi var ama ilişkiyle ilgili ne istediğini bilmiyor olabilir. Umarım şu an ayrıldığı kişiyle tekrar evlenir. Kendi adıma üzülürüm ama onlar adına mutlu olurum” dedi. Rumen şarkıcının bu sözleri Akçıl’ı unutamadığı şeklinde yorumladı.
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