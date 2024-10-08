Otel kaçamağı ona pahalıya patladı… Ünlü oyuncu son sözünü söyledi: Biz artık ‘sadece’ arkadaşız

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84 yaşındaki Al Pacino geçen yıl haziran ayında 30 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’tan Roman adını verdiği bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

Tüm dünyayı şaşırıştan bu habere usta aktörün kendisi de inanamamıştı. Çünkü bu bebek haberi geldiğinde Al Pacino’nun yakın çevresine “Bu yaştan sonra bu iş nasıl oldu?” dediği ve Noor Alfallah daha doğum yapmadan ondan DNA testi istediği iddia edilmişti.

Geçen yılın hazıran ayında bir oğulları olan Al Pacino ve Noor Alfallah arasındaki "tuhaf" ilişkiyle ilgili soru işaretleri tamamen ortadan kalktı...

Al Pacino ve Hollywood’un büyük yapım şirketlerinde yöneticilik yaptığı bilinen Noor Alfallah’ın koronavirüs pandemisi sırasında tanıştıkları ve 2022’nin sonlarından beri birlikte oldukları söyleniyordu.

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Daha birkaç hafta önce 30’uncu yaş gününü Al Pacino ile kutlayan Noor Alfallah önceki gece ünlü komedyen Bill Maher ile bir otelden çıkarken yakalanmıştı.

Al Pacino ile 2022'den beri birlikte olduğu söylenen Noor Alfallah geçen gece ünlü komedyen Bill Maher ile kaçamak yaparken yakalanmıştı

İkilinin birlikte yakalandıkları fotoğraflar bir anda manşetlere taşındı, duruma Al Pacino’dan cevap gecikmedi.

Oscar’lı yıldız görüntülerin ardından basın sözcüsü yoluyla bir açıklama yaptı. Al Pacino açıklamasında bir başka erkekle yakalanan oğlu Roman’ın annesi Noor Alfallah ile sadece arkadaş olduklarını söyledi.

“Al ve Noor çok iyi arkadaşlar, yıllardır arkadaştılar ve artık sadece oğulları Roman'a ortak ebeveynlik yapıyorlar” açıklamasıyla birlikte bir ilişkisi olup olmadığı sorulan Al Pacino bu soruya da “Hayır kimseyle ilişkim yok” diyerek cevap verdi.

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Birkaç yıldır birlikte oldukları söylenen, bu arada bol bol bir arada fotoğraf da veren Al Pacino ve Noor Alfallah’ın ilişkisi hep soru işaretleriyle doluydu.

Daha kısa bir süre önce sevgilisi olan Noor Alfallah’ın doğum günü pastasını onunla birlikte üfleyen Al Pacino dün bir açıklama yayınlayarak onunla arkadaşlık ve ebeveynlik dışında bir ilişkisi kalmadığını söyledi

Noor Alfallah’ın çocukları olacağını Al Pacino’dan sakladığı iddia edilmiş, Alfallah oğlunu doğurduktan birkaç ay sonra mahkemeye giderek Al Pacino’dan çocuğun velayetini almış ve yüklü miktarda da nafaka almıştı.

Olay duyulunca herkes Pacino ve Noor Alfallah’ın doğumdan sonra ayrıldığını sandı. Ancak ikisi de ayrılmadıklarını söyleyip bu haberleri yalanladı.

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Noor Alfallah’ın Al Pacino’dan doğan oğlunun velayetini üstlenip bir de yüklüce nafaka almasının sebebinin evli olmamaları ve Alfallah’ın oğlunun geleceğini garanti altına almak istemesi olduğu söylenmişti.