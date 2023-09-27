Fenomen Ronaldo evlendi: İlk tebrik eski eşinden

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Bu, 47 yaşındaki Ronaldo Nazario'nın üçüncü, 33 yaşındaki Locks'un ise ilk evliliği.

Gelin Celina Locks ile damat Nazario Ronaldo tören için beyaz rengi tercih etti. Gelin, törenin yapıldığı Ibiza'nın Cubells adlı sayfiye köyünün atmosferine uygun dar ve askılı bir gelinlik giydi. Ronaldo ise beyaz bir takım elbisenin içine yine aynı renkte bir tişört tercih etti damatlık olarak.

Çiftin aile, arkadaş ve yakınlarının katıldığı törenin yapıldığı köyün yakınlarında Ronaldo'nun bir evi bulunuyor. Mutlu çift, bu yılın başlarında çıktıkları Karayipler tatilinde nişanlanmıştı.

Beyazlar içindeki yeni evli çift, nikahtan sonra konfeti yağmuruna tutuldu.

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Damat gibi Brezilyalı olan Celina Locks, bu mutlu haberi sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı. Mutlu gelin düğününden de bir sosyal medya paylaşımı yapıp her şeyin mükemmel olduğunu duyurdu.

Bu arada Ronaldo'nun düğünüyle ilgili sosyal medya paylaşımlarına hem takipçilerinden hem de törene katılamayan arkadaşlarından tebrik mesajları geldi.

Bunların içinde en çok dikkat çeken de Ronaldo'nun eski eşi Milene Domingues'den gelen oldu. Dominik'te tatilde olan Domingues eski kocasına "Senin için mutluyum. Tanrı seni her zaman korusun ve kutsasın. Çok yaşa aşk" diye seslendi.

Aralarındaki yaş farkına rağmen çiftin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

Ronaldo'nun diğer eski eşi Daniella Cicarelli ile evliliği de çok konuşulmuştu. Çünkü olup bitenler tuhaftı.

Ronaldo 2005 yılının şubat alında Cicarelli ile Fransa'da bir şatoda düğün yaptı. Ama bunun ardından ufak çaplı bir skandal çıktı. Çünkü her ikisi de o düğünü yaptıkları sırada eski eşleriyle boşanmalarını resmen tamamlamamıştı.

Ronaldo ile Cicarellli, bu şato düğününden üç ay sonra ayrıldılar. Cicarelli, Ronaldo'nun sadakatsizliği yüzünden ayrıldıklarını söyledi.

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Celina Locks'un Ronaldo'nun üçüncü eşi olarak anılmasının nedeni işte bu evliliğinin "gerçek" bir evlilik olmaması.

Çift. nikahtan sonra Ronaldo'nun evinde konukları için bir eğlence düzenledi.

Bu ayrılığın ardından Ronaldo mühendislik öğrenimi gören Maria Beatriz Antony ile hayatını birleştirdi. Fakat bu evlilik de uzun sürmedi.

Ronaldo'nunilk eşi Milene Dominguez'den şu anda 23 yaşında olan Ronald adında bid oğlu var. İkinci eşinden de 14 yaşında Maria Sofia ve üçüncü eşinden de 12 yaşında Maria Alice adında iki kızı bulunuyor. Ronaldo'nun Michele Umezu adında bir kadından da Alexander isminde bir oğlu olduğu ortaya çıktı.

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Ronaldo'nun hafta sonu evlendiği Celina Locks modelliğin yanı sıra başarılı bir iş kadını olarak tanınıyor.

Genç kadın geçtiğimiz mart ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla konuşulmuştu. O paylaşımda genç kadın Ronaldo'nun beşinci çocuğuna hamile oldugunu belirti "Büyük bir sorumluluk duygusuyla hayatının yeni bir evresine başladığını" ekledi.

Fakat sonradan bunun gerçek bir bebek olmadığını piyasaya çıkaracağı bir güzellik markası olduğunu açıkladı.