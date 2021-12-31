Osmanlı torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, Avusturya’da evlendi

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44 yaşındaki Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, II. Abdülhamit’in üçüncü kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu’nun oğlu. Salzburg’un tarihi yapılarından Mirabel Sarayı’nda evlenen çifti aile üyeleri yalnız bırakmadı.

374 okul yaptırarak rekora imza attı

Geçtiğimiz günlerde bir sohbet esnasında ilginç bir şey öğrendim. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 374 okul yaptırarak kırılması zor bir rekora imza atmış!

Sosyal yardımları genelde kimseye duyurmadan yapan iş dünyasının sevilen ismi Ali Ağaoğlu, bugüne kadar yaptırdığı okul, öğrenci yurdu ve cami gibi sosyal tesislerle gündeme gelmişti. Meğer iş dünyasında en fazla okul yaptıran isimlerin de başında geliyormuş.

Eğitim konusunda çok hassas olan Ali Ağaoğlu, bugüne kadar Türkiye’nin ihtiyaç duyulan bölgelerinde 374 okul yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmiş. Şimdiye kadar bunu hiç duymamış olduğuma da şaşırdım. Ancak söylenenlere göre Ağaoğlu, şaşaalı açılış törenleri organize etmek istemediği için bu bilgi gizli kalmış.

Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi; “En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir”. Başta Ali Ağaoğlu olmak üzere eğitime destek veren, elini taşın altına koyan tüm işadamlarımızı tebrik ediyorum.

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Taze anne baba Covid oldu

6 hafta önce ikiz bebekleri Bella ve Boğaç Metin’i kucaklarına alan Gökçen-Murat Aşık çifti koronavirüse yakalandı. Çift, 5 yıllık ilişkinin ardından 2019’da nikâh masasına oturmuş, geçtiğimiz nisanda da bebek beklediklerini açıklamıştı. Duyduğuma göre Murat Aşık, üçüncü doz aşı sonrası Covid’e yakalanırken, Gökçen Hanım henüz lohusa yatağında virüsle tanışmış. Ateşle boğuşan çifte geçmiş olsun diyor, hastalığı kolayca atlatmalarını diliyorum.

75 yıllık tecrübe

Köşkeroğlu’nun 1946 yılında Gaziantep’te başlayan lezzet macerası, İstanbul’da 7’ye ulaşan şubesiyle aynı heyecanla devam ediyor. Baklavayla başlayan tatlı hayatını restoranlarıyla profesyonel olarak sürdürmeye devam eden Köşkeroğlu, bu deneyimini 75 yıllık tecrübesiyle İstanbulluların damaklarına aktarıyor. Süleyman Köşkeroğlu’nun babasından devraldığı bayrağı şimdi oğlu Eyüp Köşkeroğlu daha ileriye taşıyor. Genç şef Eyüp Köşkeroğlu, Köşkeroğlu Organizasyon ve Köşkeroğlu Catering ile markanın yeni hedeflerini büyütüyor.