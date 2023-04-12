Osman Yazıcı son yolculuğuna uğurlandı

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İş dünyasının tanınmış isimlerinden Osman Yazıcı, önceki gün vefat etti. Geçirdiği beyin kanamasının ardından 16 yıldır evinde tedavi gören Yazıcı, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybett

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Anadolu Grubu’nun ortaklarından olan iş adamının cenazesi, Karacaahmet’teki Şakirin Camisi’nde düzenlenen öğle namazının ardından Sahrayıcedit’teki aile mezarlığına defnedildi. Osman Yazıcı ’nın eşi Meral Yazıcı ve çocuklarının taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan başta olmak üzere Dilek Türker, Begüm Karamehmetoğlu, Berna Çebi, Zeynep Üstünel, Hülya Eltemur gibi aile dostları da katıldı.

Çağla Bostancı ve Elif Eren, yakın dostları Begüm Tacir’in yeni yaşını kutladı. 41 yaşına giren Begüm Tacir’e pastayla sürpriz yapan cemiyetin ünlü isimleri, günün anısına fotoğraf çektirdi. Yakın dostlar, minik bir pasta ve sarı çiçeklerle Tacir’e erken doğum günü kutlaması yaptı. Ben de kendisine nice yıllar diliyorum....

Alışveriş stili

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından ünlü mimar Murat Atabarut’un eşi Arzu Atabarut önceki gün alışveriş için geldiği Kanyon’da görüntülendi. Dünyaca ünlü Hint mücevher markası Gem Palace’ı Türkiye’ye getiren Arzu Atabarut, her zamanki şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Atabarut, kısa bir alışverişin ardından öğle yemeğini de Kanyon’da yedikten sonra AVM’den ayrıldı.