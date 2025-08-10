Oscar’lı yıldızdan yıllar sonra gelen itiraf… ‘Boşandığım gün ABD Başkanından çıkma teklifi aldım’

×
#Emma Thompson#Donald Trump#Kenneth Branagh
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 07:52

Hollywood’un en yetenekli ve saygın oyuncularından olan, Oscar ödüllü yıldız yaptığı itirafla gündeme oturdu.

Hollywood’un en tanınmış oyuncularından biri olan, yıllar yılı yer aldığı yapımlarla büyük başarılar kazanmış olan yıldız ismi İngiliz Emma Thompson geçmişiyle ilgili ilginç ve kimselerin beklemediği bir itirafta bulundu.

İsviçre'de düzenlenen Locarno Film Festivali'nde yaptığı bir konuşmada “Primary Colors” filminin çekimleri sırasında karavanında otururken hiç beklemediği bir telefon aldığını söyleyen Emma Thompson herkesi şaşkına çevirdi.

Oscar ödüllü aktris, Donald Trump'ın boşandığı gün kendisine randevu teklif ettiğini açıkladı.

Emma Thompson, tam da bu telefonu aldığı sırada o dönem evli olduğu bir başka usta oyuncu Kenneth Branagh'dan boşanmıştı…

Yıldız oyuncu yaşadıklarını anlatmaya “Telefonu açınca ‘Merhaba, ben Donald Trump’ dedi. Ben bunun bir şaka olduğunu düşündüm ve ‘Nasıl yardımcı olabilirim?’ diye sordum. Belki de birinden yol tarifi almaya ihtiyacı vardı” diye şaka yaparak anlatmaya başladı.

Donald Trump Emma Thompson’a “Güzel evlerimden birinde kalmanı çok isterim. Belki akşam yemeği yiyebiliriz” diyerek çıkma teklif etmişti.

66 yaşındaki Thompson, Trump'ı nazikçe reddetmiş ve ona “Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Size geri döneceğim” demişti.

O sırada Trump da kızı Tiffany Trump'ın annesi olan ikinci eşi Marla Maples'tan yeni boşanmıştı.

Emma Thompson, iki yıllık bir ilişkinin ardından 1989 yılında 64 yaşındaki usta aktör Kenneth Branagh ile evlendi. Ancak evlilikleri 1995 yılında sona erdi.

O dönemde, iki ünlü oyuncu ayrılıklarının nedeni olarak yoğun iş programlarını göstermişlerdi.

Ancak daha sonra, Kenneth Branagh’nın 1994 yapımı “Mary Shelley's Frankenstein” filminde başrolleri paylaştığı Helena Bonham Carter ile bir ilişki yaşadığı ve evliliğinin bu ihanet yüzünden bittiği ortaya çıkmıştı.

Bu ihanet öyküsü 2022’de ortaya çıkmış, Emma Thompson verdiği bir röportajda “Onun sette başka kadınlarla ilişkisi olduğu gerçeğine tamamen, tamamen kördüm. Kendini kandırma arzusunun insanı ne kadar kolay kör edebileceğini öğrenmiş oldum” demişti.

Emma Thompson 1995’te bir başka rol arkadaşı olan Greg Wise ile bir ilişkiye başladı. 2003’te evlenen çiftin 25 yaşında Gaia adında bir kızları var.

