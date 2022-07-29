Oscar’lı tatil! Tüm gözler üzerinde...

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Oscar’lı tatil

Çeşme’de tatil yapan Ceylan Çapa, geçtiğimiz çarşamba günü The Beach of Momo’daydı. Köpeği Oscar’la birlikte denize giren sosyetik isim, daha sonra duş alıp locasına döndü. Çapa, zayıflığıyla dikkat çeken Çapa meraklı bakışlara aldırış etmedi.(Deniz BOY)

9 kilo verdi

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sıkı diyet ve spor yaparak 9 kilo verdiğini açıkladı. Oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından bikini ve mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğraflar kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Kızıyla tatilde

Rıza Kocaoğlu’nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Gözde Kocaoğlu önceki gün Çeşme’deki bir plajda görüntülendi. Kızı Mercan’la denize giren Kocaoğlu’na bir arkadaşıyla çocuğu da eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Kocaoğlu, daha sonra locasına geçti. (Deniz BOY)

Fit Emine

Emine Ün, önceki gün Bodrum Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’in sahilinde görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte tatile çıkan oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Bodrum kaçamağı

Hafta içi her gün Kanal D’de yayınlanan “Magazin D Yaz”ı sunan Tara de Vries, Bodrum pozlarını sosyal medyada yayınladı. Vries, siyah mayokinisiyle çektirdiği karenin altına “Hafta sonu kaçamağı” yazdı.

Şişme bot paniği

Bodrum’da tatil yapan Kaan Tangöze, önceki gün oğulları Hakan ve Volkan’la Gündoğan’da plajdaydı. Çocuklar bir ara şişme botla denize açıldı. Ancak kıyıdan fazla uzaklaşmaları Kaan Tangöze’yi panikletti. Telaşla 3 kilometre uzaklıktaki iskeleye yürüyen ve çocukları orada karşılayan şarkıcı, bota yeniden binmelerine izin vermedi.

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