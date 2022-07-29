Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Oscar’lı tatil! Tüm gözler üzerinde...

#Ceylan Çapa#Aslı Bekiroğlu#Emine Ün
Oscar’lı tatil Tüm gözler üzerinde...

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Haberin Devamı

Oscar’lı tatil

Çeşme’de tatil yapan Ceylan Çapa, geçtiğimiz çarşamba günü The Beach of Momo’daydı. Köpeği Oscar’la birlikte denize giren sosyetik isim, daha sonra duş alıp locasına döndü. Çapa, zayıflığıyla dikkat çeken Çapa meraklı bakışlara aldırış etmedi.(Deniz BOY)

Oscar’lı tatil Tüm gözler üzerinde...

9 kilo verdi

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sıkı diyet ve spor yaparak 9 kilo verdiğini açıkladı. Oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından bikini ve mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğraflar kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Oscar’lı tatil Tüm gözler üzerinde...

Haberin Devamı

Kızıyla tatilde

Rıza Kocaoğlu’nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Gözde Kocaoğlu önceki gün Çeşme’deki bir plajda görüntülendi. Kızı Mercan’la denize giren Kocaoğlu’na bir arkadaşıyla çocuğu da eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Kocaoğlu, daha sonra locasına geçti. (Deniz BOY)

Oscar’lı tatil Tüm gözler üzerinde...

Fit Emine

Emine Ün, önceki gün Bodrum Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’in sahilinde görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte tatile çıkan oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Oscar’lı tatil Tüm gözler üzerinde...

Bodrum kaçamağı

Hafta içi her gün Kanal D’de yayınlanan “Magazin D Yaz”ı sunan Tara de Vries, Bodrum pozlarını sosyal medyada yayınladı. Vries, siyah mayokinisiyle çektirdiği karenin altına “Hafta sonu kaçamağı” yazdı.

Oscar’lı tatil Tüm gözler üzerinde...

Şişme bot paniği

Bodrum’da tatil yapan Kaan Tangöze, önceki gün oğulları Hakan ve Volkan’la Gündoğan’da plajdaydı. Çocuklar bir ara şişme botla denize açıldı. Ancak kıyıdan fazla uzaklaşmaları Kaan Tangöze’yi panikletti. Telaşla 3 kilometre uzaklıktaki iskeleye yürüyen ve çocukları orada karşılayan şarkıcı, bota yeniden binmelerine izin vermedi.

Haberin Devamı

Oscar’lı tatil Tüm gözler üzerinde...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceylan Çapa#Aslı Bekiroğlu#Emine Ün

BAKMADAN GEÇME!

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga

BAKMADAN GEÇME!

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga