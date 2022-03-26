Oscar töreninde Karadeniz pidesi

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TÜRKLERİ SEVİYORUM

94. Oscar Ödülleri yarın gece sahiplerini bulacak. Ünlü yıldızlar gecede Wolfgang Puck imzalı yemeklerle ağırlanacak. Türkiye’ye sık sık tatil için gelen şef, bu yılki menüde sürpriz bir lezzete de yer verdi: “Türk insanını çok sevdiğim için bu sene de Türkiye’ye özgü bir lezzeti menüye koydum. Bu yıl Türkiye’nin kuzeyine gidiyoruz ve Karadeniz pidesini Oscar gecesi ünlülerin masasına getiriyoruz!”

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“Türkiye’nin pidesi İtalya’nın pizzasıyla yarışacak. Steven Spielberg, Spago pizzalarını çok sever. Ona Karadeniz pidesi ikram edeceğim, bakalım beğenecek mi” diyen Puck’ın Türkiye’den ikramı bununla sınırlı değil: “Kuru kayısıyı da Türkiye’den getirttim. Bir gece önceden içini özel bir krema ve fıstıkla dolduracağız. Göze de hitap eden şahane bir tatlı yarattık Türk kayısılarıyla.”

Kebabın dışına çıkın

Barbaros Tapan, Wolfgang Puck’a Türk mutfağının dünyaya açılması için neler yapılması gerektiğini sordu ve şu yanıtı aldı: “Kebabın dışına çıkılmalı. Türk mutfağında kebap dışında bir sürü lezzet var. Pide çeşitleri, tüm patlıcan yemekleri ve niceleri. Artık kebap dışında Türk lezzetlerini sunan restoranlar açılmalı. Bana göre en iyi kalkan balığı Karadeniz’de, keza lüfer balığı da. Şahane lezzetler bunlar.”

Beni gastronomi elçisi yapın

Puck’a göre Türk mutfağı hakkıyla tanıtılmıyor: “Türkiye’de o kadar yöresel yemek var, kimse bilmiyor. Türk şaraplarını da kimse bilmiyor. Türkiye’deyken sadece Türk şarabı içerim, çünkü Fransız ve İtalyan şaraplarını aratmayacak kalitede. Maalesef Türk lezzetleri dünyaya hak ettiği şekilde sunulmamış. Yurtdışında çok Türk restoranı var ama hepsi kebapçı. Beni Türk gastronomi elçisi yaparsınız, mutfağınızı uluslararası yapmak için nelere ihtiyaç olduğunu gösteririm.”