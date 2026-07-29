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Oscar ödüllü oyuncuya 4 ayrı kadından cinsel saldırı suçlaması

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#Hollywood#Cinsel Saldırı#Jared Leto
Oscar ödüllü oyuncuya 4 ayrı kadından cinsel saldırı suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 11:40

BBC'nin yeni belgeselinde konuşan dört kadın, genç yaşlarda Oscar ödüllü oyuncu ve şarkıcı Jared Leto'nun cinsel saldırısına maruz kaldıklarını öne sürdü.

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BBC'nin haberine göre, BBC Leto hakkındaki cinsel taciz ve saldırı iddialarına ilişkin "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret (Jared Leto: Hollywood'un Karanlık Sırrı)" başlıklı bir belgesel hazırladı.

Belgeselde konuşan kadınlar, genç yaşlarda Leto'nun cinsel saldırısına maruz kaldıklarını iddia etti.

Kadınlardan birisi 17 yaşında iken bir otel odasının banyosunda Leto'nun cinsel saldırısına uğradığını anlattı.

Başka bir kadın ise 19 yaşındayken Leto'nun kendisini cinsel saldırıyla tehdit ettiğini ve beklenmedik bir şekilde otel odasında onunla yalnız bırakıldığını belirtti.

Oscar ödüllü oyuncuya 4 ayrı kadından cinsel saldırı suçlaması

Üçüncü bir kadın ise 17 yaşında henüz reşit değilken Kaliforniya'da Leto ile ilişki yaşadığını ve bunun da yasal olarak tecavüz sayılacağını söyledi.

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Başka bir kadın da Leto tarafından manipüle edildiğini ve 16 yaşındayken Leto'nun konumunu kötüye kullanarak kendisiyle defalarca cinsel içerikli telefon görüşmeleri yaptığını ve cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiğini anlattı.

LETO SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Yine belgeselde konuşan başka kadınlar da Leto'nun farklı yerlerde kendilerini sözlü taciz ettiğini ya da cinsel içerikli konuşmalar yaptığını anlattı.

Oscar ödüllü oyuncuya 4 ayrı kadından cinsel saldırı suçlaması

Belgesele konuşan kadınların hepsi, 54 yaşındaki Leto ile 2002-2016 yıllarında, 30'lu ve 40'lı yaşlarındayken tanıştıklarını söyledi.

Leto ise söz konusu iddialar hakkında BBC'nin sorularını yanıtsız bıraktı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Leto hakkında cinsel saldırı iddiaları zaman zaman gündeme geliyor.

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#Hollywood#Cinsel Saldırı#Jared Leto

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