Oscar ödüllü oyuncu tacizden suçlu bulundu: Onu zorla öptüm, özür dilerim

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Rol aldığı Jerry Maguire adlı filmle kariyerinde yükselişe geçen hatta bir de Oscar ödülü kazanan 54 yaşındaki oyuncu Cuba Gooding JR, New York'taki bir gece kulübünde bir kadın garsonu rızası dışında öpmekten suçlu bulundu.

Gooding JR, Manhattan'da görülen davada dün mahkeme önüne çıktı. Oyuncu, 2018 yılında New York'taki bir gece kulübünde bir çalışanı zorla dudaklarından öptüğünü kabul etti. Ayrıca, duruşmada benzer şekilde davrandığı iki kadından da özür diledi. Oyuncu "Ben ünlü bir kişiyim, sık sık insanlarla bir araya geliyorum. Onları hiçbir şekilde rahatsız etmek istemezdim" diye konuştu.

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2018 ve 2019 yıllarında Manhattan gece hayatında farklı kadınları taciz etmekle suçlanan oyuncu, bunlardan sadece birinden suçlu bulundu.

CEZAEVİNE GİRMEYECEK

Suçlu bulunmasına rağmen mahkeme heyetiyle yaptığı anlaşma nedeniyle Cuba Gooding JR, cezaevine girmeyecek. Fakat bunun karşılığında alkol kullanımı konusunda dikkatli olmak ve davranışlarını düzeltmek için altı ay boyunca danışmanlık alacak.

Cuba Gooding JR, 2019 yılında da, 29 yaşındaki bir kadının, bir barda kendisini zorla okşadığı suçlaması nedeniyle göz altına alınmıştı. Bu suçlamayı yapan Kelsey Harbert adlı kadın da dün görülen duruşmada dinlendi. Genç kadın Cuba Gooding JR'ın kendisini hem sözle hem de dokunarak nasıl taciz ettiğini anlattı. Herbert "Çok üzgün ve kaybolmuş hissettiğini" söyledi.

OTEL ODASINDA TACİZ İDDİASI

Cuba Gooding JR hakkında 2020 yılında da benzer suçlamalarda bulunuldu. Adı açıklanmayan bir kadın, oyuncunun, 2013 yılında kendisini New York'ta bir otel odasında taciz ettiğini ileri sürdü. Gooding Jr ise bu iddiaları reddetti. Fakat söz konusu kadının iddiaları nedeniyle açılan dava halen devam ediyor.

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Cuba Gooding JR, 1997'de Jerry Maguire filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.